ASSE – Dunkerque : Makhloufi glisse un message sympa aux Verts et aux ultras stéphanois

Il n’y avait qu’un seul joueur stéphanois hier sur la pelouse de Geoffroy-Guichard et il portait le maillot de Dunkerque : Maeddine Makhloufi, le jeune latéral gauche formé à l’ASSE, est entré en jeu en fin de match. Un grand moment pour lui.

Avec son numéro 42, Makhloufi a vécu une soirée chargée en émotions. Malgré la défaite de son équipe, le défenseur n’a pas caché sa fierté d’avoir joué dans un stade mythique, devant ses proches.

« C’était un grand moment pour moi », a-t-il confié après la rencontre. « Entrer à Geoffroy-Guichard, devant ma famille, je m’en souviendrai toute ma vie. »

Dans un stade encore chaud bouillant hier malgré la suspension du kop sud, Makhloufi n’a pas hésité à saluer le public stéphanois, qu’il considère tout simplement comme « le meilleur de France ».

Un message fort aux ultras stéphanois

Mais au-delà de l’émotion, c’est surtout son message envers les supporters qui a marqué les esprits. Dans un contexte où les groupes de supporters sont régulièrement pointés du doigt, Makhloufi a tenu à prendre leur défense.

« Je ne comprends pas pourquoi on veut dissoudre les groupes de supporters. Ça n’a pas lieu d’être », a-t-il déclaré. « Ils ne font rien de méchant. »

Un soutien clair aux Magic Fans et aux Green Angels, figures emblématiques des tribunes de Geoffroy-Guichard, qui renforce encore un peu plus le lien entre Makhloufi et son club formateur, même à distance.

L’ASSE proche de la Ligue 1, Dunkerque toujours en vie

Sur le plan sportif, cette rencontre avait une importance capitale. L’AS Saint-Étienne continue sa marche vers la remontée en Ligue 1, portée par une équipe combative et un public incandescent.

Makhloufi ne s’y est pas trompé :

« L’ASSE s’est accrochée, et ce n’est pas pour rien si elle est là où elle est. »

De son côté, Dunkerque n’a pas dit son dernier mot. Malgré la défaite, le joueur reste confiant pour la suite de la saison.

« On ne lâchera rien. Ce n’est pas fini. On va aller chercher les barrages », a-t-il assuré.

Un discours combatif qui reflète l’état d’esprit d’un groupe soudé, déterminé à jouer sa chance jusqu’au bout et qui a fait belle impression hier soir comme l’a souligné Philippe Montanier.

Un début d’aventure réussi à Dunkerque

Arrivé à Dunkerque en janvier, Makhloufi semble avoir trouvé sa place. Le jeune défenseur s’épanouit dans un collectif qu’il décrit comme « top ». « J’ai été super bien accueilli. On bosse bien, le groupe est incroyable. Je ne pouvais pas rêver mieux. »

📊 35 minutes sur le terrain et déjà bien des kilomètres parcourus !



Mahmoud est de retour, et ça fait plaisir ! 👊 pic.twitter.com/9qlj4GMIEl — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 12, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2