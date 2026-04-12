ASSE : Dall’Oglio, Horneland, Montanier… un ancien taulier des Verts livre ses vérités

Selon Gilles Leclerc, l’ASSE est entre de bonnes mains avec Philippe Montanier…

Gilles Leclerc garde un super souvenir de sa saison à l’ASSE, en 1997-98, avec une montée en Première Division à la clé. C’était il y a près de 25 ans mais le Gardois n’a rien oublié de son passage dans le Forez, où il a gardé de nombreuses attaches et où il revient régulièrement pour présenter ses vins. Resté proche de plusieurs anciens coéquipiers, notamment ceux avec lesquels il participe aux matchs des Anciens Verts, l’ancien défenseur retrace le fil de sa carrière et pose son regard sur l’actualité de l’ASSE dans le dernier numéro du magazine TRIBUNE VERTE, lui qui compte Olivier Dall’Oglio parmi ses meilleurs amis…

Leclerc déçu pour Dall’Oglio

« Il y a des hauts et des bas. La saison dernière, c’était catastrophique, confie-t-il. Olivier Dall’Oglio est un ami. On a joué ensemble à Alès et à Strasbourg. On était en week-end ensemble quand l’ASSE l’a appelé, il y avait aussi Thierry Laurey avec nous et les deux étaient sur les tablettes ! Quand Olivier reprend l’équipe, elle est 11e. Il la fait remonter en L1 mais derrière, il y a eu un recrutement qui n’était pas adapté et il a payé les mauvais résultats. La façon dont ça s’est passé, j’ai trouvé ça moche. Mais c’était un peu cousu de fil blanc. S’il était resté, je ne sais pas si l’ASSE serait encore en L1 aujourd’hui. Mais on a tous vu comment les choses se sont passées avec Eirik Horneland. »

« Il était temps de changer »

« Il était temps de changer !, estime le Gardois. Philippe Montanier réalise de super débuts. Il connait le club, Robert Nouzaret l’avait fait venir lui aussi. Il était de l’aventure en 1998-99. Et il a une vraie connaissance du métier, de la L1 et de la L2. C’est quelqu’un d’intelligent. L’ASSE a tapé à la bonne porte avec lui. Il va y arriver ! Je lui souhaite de tout cœur parce que ce club n’a rien à faire en D2. »

Proche du père de Cardona, et fan de Pedro

Leclerc a également glissé qu’il envisage de revenir dans le Chaudron d’ici la fin de la saison…

« Ce serait bien. La dernière fois c’était le barrage contre Metz il y a deux ans, la victoire 1-0 avec le but de Cardona. C’était chouette. Cardona, j’ai joué avec son père à Nîmes. Il fait partie des joueurs actuels que j’aime bien. D’autres comme Pedro sont en train de se révéler. Stassin revient bien. Depuis l’arrivée de Philippe, on sent une nouvelle dynamique. Tout le monde a haussé son niveau et ça rejaillit sur le collectif. C’est de bon augure pour la fin de saison. » Un sentiment que la victoire contre Dunkerque (2-1) ne peut que confirmer !

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2