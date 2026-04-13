Ralenti à Boulogne (0-0) samedi, Le Mans espère encore pouvoir décrocher l’une des deux places envoyant directement en Ligue 1. L’ASSE, 2e du classement, est prévenue.

Samedi, l’AS Saint-Etienne a galéré pour venir à bout d’une belle équipe de Dunkerque (2-1) dans le Chaudron. Les hommes de Philippe Montanier y sont parvenus alors que la pression sur leurs épaules était moindre suite au 0-0 du Mans à Boulogne. Si les Sarthois s’étaient imposés dans le Nord, ils auraient ravi la 2e place à l’ASSE. Il y avait d’ailleurs de bonnes chances pour que ça se fasse puisque le MUC restait sur quatre victoires et quinze buts inscrits. Mais la machine s’est enrayée, ce qui a permis aux Verts de renforcer leur place de dauphin en prenant trois longueurs d’avance sur les Manceaux.

« Si on veut accrocher les deux de devant, il va falloir garder un rythme très élevé »

Mais l’ASSE est prévenu : le MUC ne baissera pas les bras. Dans des propos tenus à Ouest-France, le milieu Milan Robin fait preuve d’ambition : « On aurait bien aimé être 2es à l’issue de notre match à Boulogne pour mettre la pression sur Saint-Etienne. Honnêtement, c’est deux points de perdus, surtout vu la physionomie du match. On était venus au stade de la Libération pour prendre les trois points. On sait que si on veut accrocher les deux de devant, il va falloir garder un rythme très élevé. Ça va être quatre finales, il faudra se battre jusqu’au bout parce que les équipes ne lâchent pas. On va déjà se concentrer sur nous-mêmes, sur nos matches. On va essayer de prendre le maximum de points ».

Le Mans a de bonnes raisons d’y croire car, en dehors de Reims, il n’affrontera que des équipes de deuxième partie de tableau. Alors que l’ASSE doit encore recevoir le leader troyen avant de se déplacer à Rodez. La lutte pour les deux premières places s’annonce indécise jusqu’au bout et les Manceaux n’auront aucune pitié à profiter d’un éventuel faux pas stéphanois !

#ASSE Le Mans voulait mettre la pression sur Sainté https://t.co/QBjMf1bBOK — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) April 13, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2