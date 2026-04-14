Pierre Sage s’est montré agacé par certains comportements après le derby (0-3) et Rouen (2-1). Les supporters ont ciblé lame coupable.

Le verdict est tombé. Après la gifle reçue dans le derby (0-3) puis une prestation loin d’être rassurante face à Rouen (2-1), le malaise est palpable au RC Lens. Pierre Sage n’a pas caché son agacement, pointant du doigt des attitudes qu’il juge inacceptables. Sans donner de noms publiquement, le message est clair : certains joueurs ne sont plus au niveau des exigences du club. Et du côté des supporters, l’identité du principal fautif semble déjà actée.

Wesley Saïd clairement ciblé

À travers un sondage publié par But!, les supporters du RC Lens ont tranché… et de manière très nette. À la question « Quel joueur cible Pierre Sage après Rouen et le derby ? », les résultats sont sans appel :

Wesley Saïd : 55,6 %

Nidal Celik : 27,8 %

Florian Thauvin : 11,1 %

Mamadou Sangaré : 5,6 %

C’est donc Wesley Saïd qui concentre l’essentiel des critiques. Une tendance lourde, qui traduit une vraie frustration autour de son implication et de ses performances récentes.

Un départ déjà dans toutes les têtes

Ce désaveu populaire intervient dans un contexte déjà tendu pour l’attaquant du RC Lens. Annoncé sur le départ vers une destination plus exotique en fin de saison, Saïd semble arriver au bout de son aventure dans le Nord. Le timing interroge : entre performances en dents de scie et perception négative des supporters, difficile d’imaginer un retournement de situation.

Sage face à un choix fort

Reste désormais à savoir si Pierre Sage passera à l’action. Le technicien du RC Lens, déjà irrité par certains comportements, pourrait être tenté de frapper fort pour envoyer un message au vestiaire. Dans un sprint final où Lens joue gros, aucune place ne sera laissée au doute ou au relâchement. Et à Bollaert, un nom commence sérieusement à brûler les lèvres.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France