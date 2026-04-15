Bayern Munich – Real Madrid : les compos sont tombées !

Voici les compositions officielles du quart de finale retour de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid

Vainqueur à l’aller au Bernabéu (2-1), le Bayern Munich reçoit ce mercredi (21h) le Real Madrid en quart de finale retour de la Ligue des Champions, avec un avantage pour la qualification pour le dernier carré. À un peu plus d’une heure du coup d’envoi de cette deuxième manche, Vincent Kompany et Alvaro Arbeloa ont dévoilé leur onze de départ.

Les compos officielles

Bayern Munich : Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry, Diaz – Kane.

𝗠𝗜𝗧 𝗗𝗜𝗘𝗦𝗘𝗥 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧-𝗫𝗜 🆚 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗! ⭐️ pic.twitter.com/F2GVf30mYZ — FC Bayern München (@FCBayern) April 15, 2026

Real Madrid : Lunin – Alexander-Arnold, Militao, Rüdiger, Mendy – Valverde, Bellingham, Güler, Brahim Diaz – Mbappé, Vinicius.