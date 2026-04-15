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FRANCE

Bayern Munich – Real Madrid : les compos sont tombées !

Par Fabien Chorlet - 15 Avr 2026, 19:19
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Kylian Mbappé et Michael Olise

Voici les compositions officielles du quart de finale retour de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid

Vainqueur à l’aller au Bernabéu (2-1), le Bayern Munich reçoit ce mercredi (21h) le Real Madrid en quart de finale retour de la Ligue des Champions, avec un avantage pour la qualification pour le dernier carré. À un peu plus d’une heure du coup d’envoi de cette deuxième manche, Vincent Kompany et Alvaro Arbeloa ont dévoilé leur onze de départ.

Les compos officielles

Bayern Munich : Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry, Diaz – Kane. 

Real Madrid : Lunin – Alexander-Arnold, Militao, Rüdiger, Mendy – Valverde, Bellingham, Güler, Brahim Diaz – Mbappé, Vinicius.

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