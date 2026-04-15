Quelques heures avant le quart de finale retour de Champions League contre le Bayern Munich, le Real Madrid a annoncé le décès d’un glorieux ancien joueur, José Emilio Santamaria.

Ce mercredi, le Real Madrid joue sa saison. Battus en finale de la Supercoupe d’Espagne par le Barcelone, sortis honteusement de la Coupe du Roi par Albacete, largués par les Blaugranas en Liga, les Merengue ne peuvent pas se permettre d’être éliminés de la Champions League par le Bayern Munich. C’est pourtant mal parti puisqu’ils ont perdu le match aller au Bernabeu (1-2). Mais tout le monde au sein de la Maison Blanche veut y croire, tel Alvaro Arbeloa qui a expliqué que si un club peut s’imposer chez l’ogre bavarois, c’est bien celui qui a remporté quinze fois la C1.

Un joueur et une époque très respectés

Si jamais les joueurs du Real Madrid avaient besoin d’une motivation supplémentaire, celle-ci est tombée ce matin via une triste nouvelle : José Emilio Santamaria est décédé à l’âge de 96 ans. Cet ancien grand défenseur uruguayen a joué chez les Merengue de 1957 à 1966, remportant trois fois la Coupe d’Europe des clubs champions mais également cinq Liga et la première Coupe Intercontinentale de la Maison Blanche. Santamaria incarnait la grandeur du Real Madrid de cette époque, une équipe qui dominait aussi bien l’Espagne que l’Europe, ce que ne parvient pas à faire l’actuelle.

Santamaria était l’un des derniers héros des cinq premières C1 de l’histoire du Real Madrid. Sa disparition fait beaucoup parler en Espagne, où l’on respecte cette période dorée de l’histoire merengue. Nul doute que Florentino Pérez ou l’un de ses dirigeants en aura touché un mot à Kylian Mbappé et ses coéquipiers avant le choc de ce soir…

Real Madrid Statement.



"Real Madrid C. F., its president, and its Board of Directors deeply regret the passing of José Emilio Santamaría, one of the greatest legends of our club and world football.



Real Madrid wishes to express its condolences and affection to his wife Nora,… pic.twitter.com/b984k0xDu0 — Madrid Xtra (@MadridXtra) April 15, 2026

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid

07/04 : Real Madrid-Bayern Munich (quart de finale aller de la Champions League)

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Bayern Munich-Real Madrid (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League