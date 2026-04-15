FC Nantes : Halilhodzic a frappé fort et a écarté deux joueurs

Kelvin Amian et Herba Guirassy ont été écartés par Vahid Halilhodzic avant le choc pour le maintien face à l’AJ Auxerre (0-0).

Lors du match nul contre l’AJ Auxerre (0-0), l’entraîneur du FC Nantes, Vahid Halilhzodzic, a pris des décisions fortes dans son onze de départ en alignant Nicolas Cozza dans l’axe de sa défense et en laissant Chidozie Awaziem sur le banc malgré l’absence de Tylel Tati. Des choix forts qui se sont avérés payants puisque les Canaris se sont montrés très solides défensivement pour signer leur septième clean-sheet de la saison en championnat.

Amian et Guirassy laissés en tribunes par Halilhzodzic contre Auxerre

Cette rencontre face à l’AJA cache deux autres choix forts du technicien franco-bosnien. Vahid Halilhodzic a en effet décidé d’écarter Kelvin Amian et Herba Guirassy de son groupe juste avant le match, alors qu’ils figuraient initialement dans la liste des 23 joueurs convoqués.

Les deux joueurs du FC Nantes, qui avaient participé aux deux rencontres précédentes face au RC Strasbourg (2-3) puis contre le FC Metz (0-0), ont donc assisté à la rencontre depuis les tribunes du stade de l’Abbé-Deschamps, tout comme Alexis Mirbach, troisième gardien derrière Anthony Lopes et Patrick Carlgren.