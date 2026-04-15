À LA UNE DU 15 AVR 2026
[20:10]Discipline : coup dur confirmé pour le FC Nantes avant le PSG, bonne nouvelle pour l’ASSE
[20:00]ASSE Mercato : ça se confirme pour un gardien d’un club de Ligue 1 !
[19:33]FC Nantes : Halilhodzic a frappé fort et a écarté deux joueurs
[19:19]Bayern Munich – Real Madrid : les compos sont tombées !
[19:00]Stade Rennais : après Rongier, d’autres mauvaises nouvelles pour Haise avant Strasbourg
[18:40]FC Barcelone : Raphinha risque lourd après son coup de sang, un précédent au PSG existe
[18:20]OM : la short-list de Stéphane Richard explose, un 7e nom pour remplacer Benatia !
[18:00]RC Lens : après Baidoo, les bonnes nouvelles s’enchaînent pour Sage avant Toulouse
[17:40]ASSE – Dissolution : l’IA donne son verdict pour les Magic Fans et les Green Angels
[17:20]OM : CMA CGM et Saadé sortent du silence après les rumeurs
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : Halilhodzic a frappé fort et a écarté deux joueurs

Par Fabien Chorlet - 15 Avr 2026, 19:33
💬 Commenter
Kelvin Amian

Kelvin Amian et Herba Guirassy ont été écartés par Vahid Halilhodzic avant le choc pour le maintien face à l’AJ Auxerre (0-0).

Lors du match nul contre l’AJ Auxerre (0-0), l’entraîneur du FC Nantes, Vahid Halilhzodzic, a pris des décisions fortes dans son onze de départ en alignant Nicolas Cozza dans l’axe de sa défense et en laissant Chidozie Awaziem sur le banc malgré l’absence de Tylel Tati. Des choix forts qui se sont avérés payants puisque les Canaris se sont montrés très solides défensivement pour signer leur septième clean-sheet de la saison en championnat.

Amian et Guirassy laissés en tribunes par Halilhzodzic contre Auxerre

Cette rencontre face à l’AJA cache deux autres choix forts du technicien franco-bosnien. Vahid Halilhodzic a en effet décidé d’écarter Kelvin Amian et Herba Guirassy de son groupe juste avant le match, alors qu’ils figuraient initialement dans la liste des 23 joueurs convoqués.

Les deux joueurs du FC Nantes, qui avaient participé aux deux rencontres précédentes face au RC Strasbourg (2-3) puis contre le FC Metz (0-0), ont donc assisté à la rencontre depuis les tribunes du stade de l’Abbé-Deschamps, tout comme Alexis Mirbach, troisième gardien derrière Anthony Lopes et Patrick Carlgren.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot