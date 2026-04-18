FC Nantes : coups durs en série pour Halilhodžić face à Brest

Le groupe du FC Nantes pour recevoir le Stade Brestois.

Ce dimanche à 17h15, le FC Nantes reçoit le Stade Brestois pour maintenir ses espoirs de barrages, mais plusieurs joueurs importants sont absents dans le groupe qui vient d’être publié, dont Fabien Centonze (blessure au genou) et Kelvin Amian (opération de la pubalgie), déjà forfaits jusqu’à la fin de saison. Rémy Cabella est également indisponible, touché aux ischio-jambiers. Le coup dur principal concerne Mohamed Kaba, forfait sur blessure, et face à ces absences, Vahid Halilhodžić a convoqué un groupe de 20 joueurs et rappelé Mathieu Acapandié pour compléter l’effectif.

Le groupe du FC Nantes

Carlgren, Lopes – Acapandié, Ali Yousuf, Awaziem, Cozza, Doucouré, Guilbert, Machado, Radakovic – Coquelin, Lepenant, Leroux, Sissoko, Tabibou – Abline, El Arabi, Ganago, Guirassy, Mohamed.