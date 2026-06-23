Déjà convoqué par Luis Enrique cette saison en Ligue 1, le jeune Yanis Khafi (20 ans) est sur le point de quitter le PSG.

Le centre de formation du PSG continue de bouger. En fin de contrat stagiaire cet été, Yanis Khafi (20 ans) serait sur le point de quitter le club de la capitale. Un départ qui s’inscrit dans la logique des jeunes joueurs en quête de temps de jeu professionnel, souvent contraints de s’exiler pour lancer leur carrière. Selon Foot Mercato, le milieu de terrain devrait rejoindre la Serie B italienne et le club de la Carrarese Calcio.

Un départ vers l’Italie se précise

Le joueur formé au PSG est en passe de découvrir un nouveau championnat. Carrarese, formation de Serie B récemment classée 12e de son championnat, devrait lui offrir un environnement propice à l’éclosion au niveau professionnel. Un choix stratégique pour un joueur en quête de continuité et de minutes.

Yanis Khafi est un pur “titi” parisien. Arrivé très jeune au club, il a effectué toute sa formation au PSG, de la préformation jusqu’au groupe Espoirs. Milieu polyvalent, capable d’évoluer en sentinelle comme un cran plus haut, il s’est distingué par sa qualité technique et sa lecture du jeu. Cette saison, il a principalement évolué avec les équipes de jeunes et le groupe Espoirs.

Convoqué dans le groupe du PSG face à Auxerre

Le milieu de terrain avait même été récompensé par une première convocation avec l’équipe première. Luis Enrique l’avait intégré dans le groupe lors d’un match face à l’AJ Auxerre en septembre, sans toutefois le faire entrer en jeu. Une première étape symbolique dans son parcours parisien. En parallèle, Khafi s’était également illustré en Youth League. Capitaine lors d’une rencontre face à l’Atalanta BC, il avait montré son leadership et sa régularité dans une compétition relevée.

Des performances qui avaient confirmé son potentiel auprès du staff parisien. Dans un effectif parisien très concurrentiel, les opportunités restent limitées pour les jeunes joueurs issus du centre. Ce départ vers l’Italie apparaît donc comme une étape logique pour poursuivre sa progression et tenter de s’imposer dans le football professionnel. À 20 ans, Yanis Khafi s’apprête à écrire un nouveau chapitre de sa carrière loin de Paris. Un choix qui pourrait lui offrir le temps de jeu et la responsabilité nécessaires pour franchir un cap.