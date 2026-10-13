FC Barcelone : Lamine Yamal a trouvé son modèle féminin et ce n’est pas Inès Garcia !

À seulement 19 ans, Lamine Yamal (FC Barcelone) n’oublie pas d’où il vient et s’est confié sur son enfance modeste et sur le rôle essentiel de sa mère, Sheila Ebana.

Lamine Yamal a beau être devenu l’une des plus grandes stars du football mondial, ses priorités restent profondément familiales. L’ailier du FC Barcelone n’a jamais oublié les difficultés rencontrées par ses proches lorsqu’il grandissait à Rocafonda. Aujourd’hui, grâce à sa réussite sportive, il peut leur offrir une vie beaucoup plus confortable. Mais pour lui, la plus belle récompense reste de voir sa famille heureuse.

Sheila Ebana, la reine de Yamal

Dans son entretien, Lamine Yamal a consacré des mots particulièrement forts à sa mère, Sheila Ebana.

« Ma mère a tout ce qu’elle veut. Pour moi, c’est ma reine, c’est ce que j’aime le plus. C’est tout ce qu’un enfant peut demander. »

Un témoignage qui en dit long sur la place qu’occupe sa mère dans sa vie. Malgré la célébrité, les trophées et les revenus considérables liés à sa carrière, le jeune international espagnol garde en tête les sacrifices consentis pendant son enfance.

Il souhaite aujourd’hui lui rendre tout ce qu’elle lui a apporté, en lui permettant notamment de profiter pleinement de la réussite de son fils.

Une maison pour lui offrir une nouvelle vie

L’un des gestes les plus marquants de Yamal concerne l’achat d’une maison pour sa mère. Et le joueur a tenu à lui laisser une liberté totale dans le choix de son futur logement.

« J’ai acheté une maison à ma mère là où elle l’a choisi. Je lui ai demandé dans quelle zone elle voulait vivre et je lui ai dit : “où tu veux”. »

Un geste généreux qui prend encore plus de sens lorsqu’il évoque les conditions dans lesquelles il a grandi.

« Je venais d’un appartement où la cuisine et la chambre étaient au même endroit. »

Le contraste avec sa situation actuelle est saisissant. Mais plutôt que de mettre en avant son propre confort, Yamal insiste surtout sur le bonheur qu’il peut désormais offrir aux siens.

Le bonheur de son petit frère avant tout

Pour le Barcelonais, la réussite ne se mesure pas uniquement à ses performances sur le terrain.

« Je vois ma mère heureuse, je vois que mon frère peut avoir l’enfance que j’aurais voulu avoir et c’est ce qui me rend le plus heureux. »

Cette déclaration résume sa vision de la réussite. Lamine Yamal veut permettre à son petit frère de grandir dans de meilleures conditions, sans connaître les mêmes difficultés que celles rencontrées durant sa propre enfance.

Il explique également avoir pu apporter davantage de tranquillité à son père et à sa grand-mère.

Derrière l’image du prodige du Barça se dessine donc un jeune homme particulièrement attaché à ses racines et à son entourage.

Une mère exigeante qui l’a aidé à réussir

Sheila Ebana n’a pas seulement accompagné son fils dans sa vie personnelle. Elle a également joué un rôle important dans son éducation.

Malgré le talent précoce de Lamine, elle tenait à ce qu’il poursuive ses études et ne se repose pas uniquement sur ses qualités footballistiques. Elle était même prête à le priver de football s’il ne travaillait pas suffisamment à l’école.

Une exigence qui témoigne de sa volonté de lui transmettre des valeurs solides, indépendamment de sa carrière sportive.

Aujourd’hui, Yamal semble mesurer pleinement l’importance de cette éducation. Sa mère demeure son modèle féminin, celle qu’il admire le plus et à qui il souhaite offrir le meilleur.

Bien plus qu’une star du FC Barcelone

À travers ce témoignage, Lamine Yamal dévoile une facette plus intime de sa personnalité.

Le prodige catalan est désormais habitué aux projecteurs, aux attentes immenses et aux comparaisons avec les plus grands joueurs. Mais lorsqu’il parle de sa mère et de son enfance, le football passe au second plan.

Son objectif est simple : protéger ses proches et leur permettre de profiter d’une vie plus sereine.

Et dans son cœur, aucune célébrité ne semble pouvoir rivaliser avec Sheila Ebana. Pour Lamine Yamal, sa mère reste sa reine.