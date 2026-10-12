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FRANCE

FC Barcelone : Flick sème le doute sur le remplaçant de Raphinha et recadre un journaliste sur Vinicius

Par Fabien Chorlet - 12 Oct 2026, 18:20
Hansi Flick (FC Barcelone) en conférence de presse

Hansi Flick était présent ce lundi en conférence de presse à la veille du déplacement du FC Barcelone à Galatasaray en Ligue des Champions.

Après avoir parfaitement lancé sa campagne de Ligue des Champions avec une large victoire face au Feyenoord Rotterdam (5-1), le FC Barcelone enchaîne ce mardi (21h) avec un déplacement périlleux sur la pelouse de Galatasaray, pour le compte de la deuxième journée de la phase de ligue. Présent en conférence de presse d’avant-match, Hansi Flick a notamment entretenu le suspense autour d’une éventuelle titularisation de Gabriel Jesús, qui pourrait profiter de la blessure de Raphinha pour intégrer le onze de départ des Blaugrana. « Gabriel Jesús ? Il est prêt. S’il joue – et nous ne le savons pas encore –, nous déciderons de cela après l’entraînement. Nous sommes très satisfaits de lui. Il faut reconnaître que c’est une petite surprise. Son attitude est fantastique, et lui-même est un excellent footballeur », a confié l’entraîneur allemand, visiblement séduit par le joueur.

Flick refuse de parler du Real Madrid et recadre un journaliste !

Mais Hansi Flick s’est également distingué par une réponse particulièrement ferme à un journaliste qui l’interrogeait sur l’expulsion de Vinicius et les critiques du Real Madrid envers l’arbitrage. Peu disposé à commenter les polémiques entourant le grand rival madrilène, le technicien du Barça a immédiatement recadré son interlocuteur. « J’espère qu’un jour, vous apprendrez aussi que je ne réponds jamais à une question sur le Real Madrid lorsque nous ne jouons pas directement contre le Real Madrid », a-t-il lancé.

L’entraîneur blaugrana a ensuite tenu à recentrer les débats sur le prochain adversaire du FC Barcelone. « Allons, nous jouons contre Galatasaray. Il faut respecter cette équipe. C’est une équipe fantastique, avec un stade fantastique et une ambiance fantastique. Je ne veux pas parler d’eux, parce que nous devons nous concentrer sur notre match. »

Un message clair de Hansi Flick, qui refuse de se laisser détourner de son objectif : poursuivre le sans-faute du Barça en ce début de saison et décrocher une deuxième victoire consécutive en Ligue des Champions.

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