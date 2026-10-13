Ligue des Champions : Arsenal domine le LOSC, le Barça renverse Galatasaray

Le LOSC a lourdement chuté face à Arsenal, tandis que le Barça a renversé Galatasaray lors de la deuxième journée de Ligue des Champions.

La deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions débutait ce mardi soir avec neuf rencontres au programme. Après les victoires du Sporting Portugal sur la pelouse du RC Lens (0-2) et de Sabah FC face au Slavia Prague (2-0) en début de soirée, sept autres matchs de C1 se disputaient à 21 heures, avec notamment les déplacements du LOSC à Arsenal et du FC Barcelone à Galatasaray.

Le LOSC s’incline sur la pelouse d’Arsenal

En déplacement sur la pelouse d’Arsenal, vice-champion d’Europe en titre, le LOSC a subi une lourde défaite (3-0). Après avoir résisté pendant plus d’une heure, les Dogues ont complètement craqué en l’espace de sept minutes, encaissant trois buts signés Jurrien Timber (64e), Eberechi Eze (67e) et Bukayo Saka (71e). Une soirée cauchemardesque pour les Lillois, qui repartent de Londres avec une sévère défaite.

Un Barça renversant contre Galatasaray

De son côté, le FC Barcelone a poursuivi son excellent début de saison en renversant Galatasaray sur sa pelouse (1-4). Surpris par l’ouverture du score d’Alexey Batrakov (28e), les Blaugrana ont rapidement réagi grâce à Joao Cancelo (43e), avant de prendre définitivement l’avantage en seconde période grâce à Fermin Lopez (50e), Anthony Gordon (53e) et Karim Adeyemi (65e). Découvrez ci-dessous l’ensemble des autres résultats de cette soirée de Ligue des Champions.

Tous les résultats de la soirée en Ligue des Champions

RC Lens 0-2 Sporting

Sabah FC 2-0 Slavia Prague

2-0 Slavia Prague Arsenal 3-0 LOSC

3-0 LOSC Galatasaray 1-4 FC Barcelone

Atlético Madrid 2-0 Manchester United

2-0 Manchester United Inter Milan 3-4 Bruges

RB Leipzig 1-0 PSV Eindhoven

1-0 PSV Eindhoven Viking 3-3 Bayern Munich

Villarreal 3-1 Naples