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Stade Rennais : un double coup dur tombe avant le déplacement à Paris !

Par Wladimir DELCROS - 14 Oct 2026, 17:35
Stade Rennais : un double coup dur tombe avant le déplacement à Paris !

Le Paris FC devra composer avec deux absences lors de la réception du Stade Rennais, dimanche. Nhoa Sangui, victime d’une rechute à la cuisse, sera éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, tandis que Jonathan Ikoné est également forfait.

Nhoa Sangui rechute à la cuisse

Le coup est rude pour Nhoa Sangui. Touché à la cuisse lors d’un récent match amical, le Parisien a été victime d’une rechute qui va l’obliger à observer une nouvelle période de repos. Selon une information de L’Équipe, relayée par ActuL1, son indisponibilité devrait s’étendre sur plusieurs semaines.

La durée exacte de son absence n’a pas été précisée, mais le forfait du jeune joueur est déjà acté pour la réception du Stade Rennais, programmée ce dimanche. Cette rechute représente forcément un contretemps important alors que Sangui doit désormais prendre le temps nécessaire pour soigner totalement sa cuisse.

Jonathan Ikoné également forfait

Le Paris FC ne sera pas seulement privé de Nhoa Sangui face aux Rouge et Noir. Jonathan Ikoné est lui aussi touché à la cuisse et manquera cette rencontre. Aucun délai concernant son retour à la compétition n’a toutefois été communiqué à ce stade.

Ces deux pépins physiques concernent donc la même zone, mais leur gravité n’est pas présentée de manière identique. Sangui s’apprête à rester éloigné des terrains durant une longue période, alors qu’Ikoné est pour l’instant seulement annoncé indisponible pour dimanche. Le staff parisien devra se montrer prudent avec les deux joueurs afin d’éviter une nouvelle aggravation.

Deux options en moins face au Stade Rennais

À quelques jours de la rencontre, ces absences réduisent les possibilités du Paris FC. Le forfait prolongé de Sangui constitue le principal coup dur, puisqu’il ne se limitera pas à ce rendez-vous face au Stade Rennais. D’autres rencontres devraient également être manquées, sans qu’un calendrier précis puisse encore être avancé.

L’absence d’Ikoné prive de son côté le club parisien d’une solution supplémentaire dans le secteur offensif. L’ancien joueur du LOSC, qui avait déjà fait parler de lui sous le maillot des Dogues, ne pourra pas tenir sa place face aux Bretons. La date de son retour dépendra désormais de l’évolution de sa blessure à la cuisse.

Rennes face à un Paris FC diminué

Le Stade Rennais se déplacera ainsi chez un adversaire diminué, au moins sur le plan des solutions disponibles. Cela ne change pas la nécessité, pour les Rennais, de négocier sérieusement ce rendez-vous à l’extérieur, mais le double forfait parisien constitue une donnée notable dans la préparation de la rencontre.

Pour Nhoa Sangui, l’objectif sera surtout de tourner définitivement la page de cette blessure. Une rechute impose généralement davantage de précautions, et le Paris FC ne devrait prendre aucun risque avec un élément désormais annoncé absent pendant plusieurs semaines.

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