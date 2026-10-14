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FRANCE

PSG, RC Lens, LOSC : le verdict à 490 M€ qui écrase la concurrence

Par Wladimir DELCROS - 14 Oct 2026, 18:05
PSG, RC Lens, LOSC : le verdict à 490 M€ qui écrase la concurrence

Le PSG domine très largement le classement français de la valeur créée sur le mercato depuis cinq ans. Derrière Paris, Strasbourg, le LOSC et le RC Lens valident des modèles particulièrement efficaces, tandis que Rennes et Nice plongent dans le rouge.

Le PSG sur le podium mondial

Le Paris Saint-Germain ne se contente plus de dépenser massivement sur le marché des transferts. Selon l’étude publiée à partir des données du CIES, le club de la capitale a créé 490 M€ de valeur nette sur ses recrues des cinq dernières années. Seuls l’Eintracht Francfort (+527 M€) et le Real Madrid (+526 M€) font mieux à l’échelle mondiale.

Cette performance doit toutefois être nuancée. Sur les 490 M€ calculés, 423 M€ correspondent à la valorisation estimée des joueurs encore sous contrat, contre 67 M€ pour ceux déjà cédés. La majeure partie de ce gain reste donc virtuelle. Le volume des transferts étudiés atteint par ailleurs 1,674 milliard d’euros, très loin devant les autres clubs français.

Strasbourg, Lille et Lens transforment l’essai

Derrière le PSG, Strasbourg affiche un solide bilan de +321 M€, réparti presque équitablement entre les joueurs vendus (+169 M€) et ceux encore présents (+152 M€). Le LOSC suit avec 271 M€ de valeur créée, malgré un volume d’opérations limité à 335 M€.

Le RC Lens complète ce trio avec un solde positif de 239 M€. Les Sang et Or ont déjà concrétisé une part importante de cette valorisation grâce aux recrues revendues (+123 M€), auxquelles s’ajoutent 116 M€ de gains potentiels sur l’effectif conservé. Ces chiffres confirment l’efficacité des politiques sportives menées loin de la puissance financière parisienne.

L’OM brasse beaucoup, Rennes et Nice reculent

Le contraste est marqué pour l’OM. Avec 844 M€ de transferts comptabilisés, Marseille ne dégage que 42 M€ de valorisation nette. Surtout, les joueurs déjà cédés n’ont créé qu’un million d’euros de valeur. Les 41 M€ restants reposent sur les éléments encore détenus par le club phocéen.

Rennes et Nice sont les deux grands perdants français. Le Stade Rennais pointe à -21 M€, malgré 685 M€ de mouvements. Son déficit de 76 M€ sur les recrues revendues n’est que partiellement compensé par l’effectif actuel. L’OGC Nice ferme la marche avec un bilan de -60 M€.

Des moyens modestes mais des bilans positifs

L’étude met aussi en valeur plusieurs clubs moins dépensiers. L’ASSE présente un solde de +50 M€ pour 104 M€ de transferts, Brest atteint +38 M€ avec seulement 55 M€ de volume et le FC Nantes se situe à +28 M€. Monaco (+153 M€), Toulouse (+147 M€), Reims (+126 M€) et Lyon (+114 M€) figurent également dans le vert.

Le CIES ne mesure toutefois ni la rentabilité globale ni les résultats sportifs. Son calcul porte sur les joueurs non formés au club, en comparant leur coût aux sommes encaissées ou à leur valeur actuelle estimée. Un indicateur qui souligne surtout les profondes différences de stratégie entre les clubs français.

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