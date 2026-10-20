FC Barcelone, PSG : Flick rumine encore un départ à 8 M€ !

Le départ de Dro vers le PSG a laissé des traces au FC Barcelone. Hansi Flick, qui comptait sur le jeune Espagnol, aurait vécu son choix comme une véritable trahison avant leurs retrouvailles en Ligue des Champions.

Flick aurait immédiatement écarté Dro

Le transfert de Dro au PSG n’est visiblement toujours pas digéré en Catalogne. Selon les informations du quotidien AS, relayées ce mardi par le compte BeFootball, Hansi Flick aurait très mal vécu la décision du jeune milieu offensif de quitter le FC Barcelone.

L’entraîneur allemand aurait même considéré ce départ comme une « véritable trahison ». Dès que le choix du joueur lui a été communiqué, Flick lui aurait demandé de vider son casier. Une réaction particulièrement ferme, qui témoigne de la déception du technicien catalan dans ce dossier.

Hansi Flick ne digère toujours pas le départ de Dro au PSG. Il aurait vécu ce transfert comme une véritable trahison et lui aurait demandé de vider son casier. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2112570032320577975

Le Barça voulait le prolonger jusqu’en 2031

La position de Flick s’explique aussi par les projets du Barça pour son élément prometteur. Le club blaugrana comptait prolonger Dro jusqu’en 2031 et souhaitait donc l’inscrire dans la durée au sein de son effectif. Le joueur a finalement privilégié un départ vers Paris, pour un transfert estimé à 8 millions d’euros.

D’après la même source, Dro aurait choisi le PSG afin de fuir une concurrence importante à Barcelone. Un argument qui n’a manifestement pas convaincu Flick, lequel voyait sans doute son jeune joueur franchir progressivement les étapes sous ses ordres.

Des retrouvailles très attendues en Ligue des Champions

Le calendrier offre désormais des retrouvailles rapides aux deux hommes. Dro et Hansi Flick doivent se recroiser ce mardi soir à l’occasion de l’affiche de Ligue des Champions entre le PSG et le FC Barcelone. Un rendez-vous qui intervient alors que la rupture semble encore fraîche du côté de l’entraîneur allemand.

Cette tension ajoute un enjeu humain à une rencontre déjà très attendue entre deux candidats majeurs sur la scène européenne. Les choix de Luis Enrique et de Hansi Flick permettront notamment de savoir quelle place sera réservée au jeune Espagnol pour ce duel particulier.

Un choix qui laisse des traces au Barça

Au-delà du montant de l’opération, c’est donc surtout la manière dont Dro a tourné le dos au projet barcelonais qui aurait contrarié Flick. Le Barça envisageait une prolongation de longue durée, tandis que le joueur a préféré rejoindre immédiatement la concurrence parisienne.

Son éventuelle apparition face à son ancien entraîneur sera forcément observée de près. Pour Flick, le dossier n’a en tout cas rien d’un simple mouvement de mercato à 8 millions d’euros.