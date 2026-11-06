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Pronostic Le Havre – Lorient (08/11) : prono, cotes et compos

Par Louis Chrestian1 min de lecture
Pronostic Le Havre - Lorient

Voici les chiffres clés du match de la 10e journée de Ligue 1 entre Le Havre et Lorient : classement, forme, confrontations et cotes. Le pronostic de la rédaction sera ajouté avant la rencontre.

Le Havre reçoit Lorient ce dimanche 8 novembre 2026 à 17h15, un match entre le 18e (2 pts) et le 11e (12 pts) du championnat.

Ligue 1 Le Havre vs Lorient
Dimanche 8 novembre 2026 · 17h15 · stade Océane

Le Havre : 18e de Ligue 1

Après 9 journées, Le Havre occupe la 18e place de Ligue 1 avec 2 points (0 victoire, 2 nuls, 7 défaites). Le Havre a marqué 9 buts et en a encaissé 20 (différence de buts : -11).

Sur ses 5 derniers matchs de championnat : 0 victoire, 0 nul et 5 défaites — défaite contre le PSG (1-5), défaite à l'OM (3-4), défaite contre Auxerre (1-3), défaite au LOSC (0-1), défaite à Toulouse (2-3).

Lorient : 11e de Ligue 1

Après 9 journées, Lorient occupe la 11e place de Ligue 1 avec 12 points (3 victoires, 3 nuls, 3 défaites). Lorient a marqué 7 buts et en a encaissé 8 (différence de buts : -1).

Sur ses 5 derniers matchs de championnat : 2 victoires, 1 nul et 2 défaites — défaite contre Brest (0-2), nul à Angers (0-0), victoire contre l'AS Monaco (1-0), victoire contre le Paris FC (1-0), défaite à Le Mans (1-2).

Les confrontations entre les deux équipes

Sur les 4 dernières confrontations : 2 victoires de Le Havre, 2 nuls et 0 victoire de Lorient.

  • 17/05/2026 : Lorient 0-2 Le Havre
  • 21/09/2025 : Le Havre 1-1 Lorient
  • 28/01/2024 : Lorient 3-3 Le Havre
  • 03/09/2023 : Le Havre 3-0 Lorient

Les compositions probables

Les compositions probables seront publiées avant la rencontre.

Notre pronostic pour Le Havre – Lorient

Le pronostic de la rédaction sera publié avant le coup d’envoi.

Les cotes de Le Havre – Lorient

PariCote
Victoire de Le Havre2,63
Match nul3,15
Victoire de Lorient2,43

Le Havre AC en ce moment

Classement Ligue 1

18e / 18

2 pts · 9 matchs · 0V 2N 7D · -11

DDDD

Prochain match

Logo Le Havre ACLe Havre ACLogo Lorient FCLorient FC

· Ligue 1 J10

12,63N3,1522,43Cotes PMU

Notre prono Match nul (0-0) Lire l'analyse →

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