OL INFO BUT ! Fofana, Veretout, Perri… Le point sur les dossiers chauds

Si la rétrogradation en Ligue 2 a lancé une vague d’offres sur les joueurs de l’OL, Michèle Kang ne fera pas n’importe quoi sur les départs. Le dossier Malick Fofana en est une première preuve…

Ces dernières heures, les rumeurs se sont enchaînés sur des possibles départs à l’Olympique Lyonnais. Il a notamment été question d’un présumé accord entre l’OL et Nottingham Forest pour Malick Fofana. Selon nos informations, il n’y a aucune négociation en cours entre le club d’Evangelos Marinakis et Lyon pour l’ailier international belge. S’il n’est pas exclu que l’ancien joueur de la Gantoise parte au Mercato, ce sera davantage vers un club plus huppé de Premier League (Chelsea, Liverpool) ou d’ailleurs (Bayern Munich)… et clairement pas au « prix d’ami » Forest. La mise en retrait de John Textor a bel et bien mis fin à la passerelle entre les deux clubs.

Ça discute pour Veretout au Qatar mais…

Ces dernières heures, RMC Sport a également annoncé un accord entre Jordan Veretout et le club qatari d’Al-Arabi. Si nous pouvons vous confirmer que le club du Golfe est bien rentré en négociations avec l’OL pour le Champion du Monde 2018, Al-Arabi souhaiterait que Lyon libère le milieu de terrain et son gros salaire (300 000€ par mois). Une demande qui ne satisfait pas le club rhodanien, désireux de récupérer une indemnité à minima symbolique pour l’ancien Marseillais, acheté 4 M€ en septembre dernier.

Concernant les autres bruits de couloir (Bologne sur Niakhaté, Perri qui voudrait rejoindre Galatasaray), nous n’en sommes qu’au stade de la rumeur pour l’instant. Une chose est certaine : avec la relégation en Ligue 2 prononcée par la DNCG, l’Olympique Lyonnais se voit actuellement bombardé d’offres pour ses joueurs. Les agents de plusieurs éléments de l’effectif travaillent aussi en ce sens pour exfiltrer leurs poulains mais, avec l’arrivée de Michele Kang et les modifications dans l’organisation du club, aucune décision hâtive ne sera prise concernant l’effectif à disposition de Paulo Fonseca.