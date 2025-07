ASSE : Horneland craque pour un futur top joueur !

Le coach de l’ASSE est sous le charme d’un de ses jeunes joueurs en ce début de préparation.

Comme souvent, c’est au Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire, que l’ASSE effectue son premier stage de préparation. A l’image de Djylian N’Guessan avec qui il avait participé au dernier Euro U17, où la France s’est hissée en finale, Paul Eymard est présent. Le jeune milieu de terrain est le seul joueur non professionnel à avoir intégré le groupe d’Eirik Horneland. Et le Norvégien a expliqué pourquoi, à La Montagne.

« Tout dépend de lui, parce qu’il a déjà le talent »

« C’est un joueur fantastique comme Djylian N’Guessan, qui est de la même génération et qui a déjà pu jouer avec nous, a confié le technicien norvégien. Paul est très mature, il a une bonne vision de jeu et il se montre très dynamique. Malgré son jeune âge, il dispose d’une bonne expérience puisqu’il est international français chez les jeunes ». Selon Horneland, une belle carrière s’ouvre à Eymard, déjà sollicité par plusieurs granfs clubs européens… « S’il continue de travailler au quotidien et de franchir les étapes une à une, il deviendra un top joueur. Tout dépend de lui, parce qu’il a déjà le talent. Mais s’il suit le bon chemin, c’est certain qu’il aura un beau futur. Je rajouterai tout de même qu’il faut être patient parce que, souvent, les jeunes sont pressés d’arriver au haut niveau. Or, la patience doit aussi faire partie de l’apprentissage. »

Le coup d’oeil de BUT FC

« Horneland n’est pas le seul à apprécier Eymard. Le jeune milieu est convoité et il tarde à signer son premier contrat professionnel chez les Verts. Les discussions ont pourtant débuté depuis plusieurs semaines. »