Stade Rennais : Habib Beye a choisi de troquer le luxe pour… des tentes et des matelas gonflables

Pour son stage d’avant-saison, le Stade Rennais va poser ses valises… au camping !

Alors que le Stade Rennais a débuté sa préparation estivale par un nul contre le Stade Briochin, les joueurs s’apprêtent à vivre une expérience insolite. Au lieu du traditionnel séjour dans un hôtel de luxe à Dinard, les joueurs vont passer trois jours… au camping.

Une expérience menée par l’adjoint de Beye

Comme le rapporte ici Armorique, ce stage de cohésion, voulu par l’entraîneur Habib Beye et son staff, vise à resserrer les liens du groupe dans un cadre plus simple et déconnecté. Inspiré par une expérience similaire menée par l’adjoint Sébastien Bichard à Clermont, le club cherche à renforcer l’esprit collectif par des conditions de vie plus rustiques et symboliques.

Les Rouge et Noir ont donc pris la direction de Dinard ce jeudi. Si Beye est resté discret sur le programme exact du stage, le message est clair : construire un groupe soudé, loin des habitudes de confort.