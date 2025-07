OL Mercato : suivi par l’OM, Fofana voit une piste prestigieuse s’évanouir

Placé sur la liste des transferts de l’OL, Malick Fofana intéresse l’OM mais rêve surtout de Premier League. Et notamment de Liverpool, qui étudie cependant d’autres options.

🟧 Piste crédible

Depuis deux jours que l’intérêt de l’OM pour Malick Fofana a été révélé, il y a les doux rêveurs, plutôt rares, et les autres. Ceux qui ont compris que l’OL, dans l’obligation de vendre ses meilleurs joueurs au prix fort, ne fera aucun cadeau à un rival national et que l’ailier belge de 20 ans sera vendu pour au moins 50 M€. Loin, très loin, donc, des possibilités financières des Marseillais. En outre, Fofana ne rêverait que de la Premier League, où Liverpool et Manchester United se seraient intéressés à lui ces derniers mois. Mais ce lundi, le Liverpool Echo apporte un gros bémol à l’intérêt des Reds.

A Liverpool, ce sera Diaz ou Rodrygo

Les Reds songeaient à Fofana dans le cas où Luis Diaz serait vendu. Le Colombien souhaite rejoindre Barcelone et est aussi courtisé par le Bayern. Il est censé mettre la pression à sa direction cette semaine en réclamant une augmentation de salaire ou un bon de sortie. Mais selon le quotidien de la ville, il n’aura ni l’un ni l’autre ! Arne Slot compte sur lui pour la saison prochaine et va repousser toutes les avances. Le Bayern Munich, qui a proposé 50 M€ pour lui, a compris le message et va se rabattre sur Leandro Trossard (Arsenal). Le Barça également, qui explore d’autres pistes…

Et si jamais Diaz force son départ, le champion d’Angleterre serait plutôt enclin à recruter Rodrygo. L’attaquant brésilien songe à quitter le Real Madrid. Un échange avec Ibrahima Konaté, en fin de contrat en 2026, plus 30 M€ serait à l’étude du côté de Liverpool. Mais quoi qu’il en soit, il n’est pas question d’un recrutement de Malick Fofana.

« Le coup d’œil de But FC »

« L’OL n’a aucune raison de vendre son meilleur joueur à l’un de ses plus grands ennemis. Malick Fofana ira certainement en Angleterre, mais sans doute pas dans l’un des grands clubs du pays, du moins dans un premier temps. »