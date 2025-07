OM : la présentation totalement lunaire de Gerson en Russie (vidéo)

Milieu de l’OM pendant un an et demi, Gerson vient d’être transféré au Zenit Saint-Pétersbourg. Où sa présentation a été aussi ridicule que ratée.

Rarement un ancien joueur de l’OM aura été aussi clivant que Gerson. Le milieu brésilien a porté le maillot blanc de juillet 2021 à janvier 2023. Ses partisans retiendront son jeu très technique, sa belle vision et certaines inspirations, comme son but à Reims (1-0) en fin de saison 2021-22, décisif dans la course à la Champions League. D’autres retiendront sa lenteur, inadaptée pour les sommets de la L1 et la Champions League ou encore le fait qu’il a traîné des pieds après avoir failli en venir aux mains avec Igor Tudor durant l’intersaison 2022. Mais s’il y a un point qui réunira tous les supporters marseillais, c’est sa présentation ratée au Zénit !

Un manque d’enthousiasme évident !

Retourné au Flamengo en janvier 2023, Gerson vient en effet de quitter un club où il était adoré, capitaine et leader du championnat brésilien. Parce que le club de Saint-Pétersbourg a levé les 25 M€ de sa clause de départ et qu’une bonne partie de cette somme lui revient. Comme avec Neymar, c’est son père qui gère ses intérêts et le sportif n’est clairement pas une priorité. Direction la Russie, donc, pour Gerson, qui a tout de même obtenu le droit de disputer le Mondial des Clubs aux Etats-Unis, au cours duquel il a marqué un but magnifique face au Bayern Munich (2-4) en 8es de finale.

A Saint-Pétersbourg, il a été présenté pendant un match. Il était enfermé dans une boîte sur laquelle on voyait un portrait de lui déguisé en joker, avec des pom-pom girls tout autour. Gerson en est sorti en passant au travers d’une paroi, avec un manque d’enthousiasme frappant et le visage fermé. On serait prêt à parier que son passage en Russie ne va pas durer…