FC Barcelone Mercato : le Barça cède Pablo Torre à Majorque (officiel)

Le FC Barcelone a annoncé le départ définitif de Pablo Torre pour Majorque.

Comme vient de l’annoncer le FC Barcelone ce lundi soir, Pablo Torre (22 ans) quitte officiellement le Barça et rejoint le RCD Majorque dans le cadre d’un transfert définitif. Ce dernier est estimé à 5 millions d’euros pour 50 % de ses droits.

Le Barça conserve l’autre moitié et une clause de plus‑value afin de toucher 50 % d’un éventuel futur transfert. De plus, le club catalan s’est assuré une option de rachat, pour un montant situé entre 10 et 12 millions d’euros selon les performances de Torre (5 buts et 4 passes dé en 27 matchs au FCB).

« Le FC Barcelone et le RCD Majorque ont trouvé un accord concernant le transfert de Pablo Torre. Le Club blaugrana se réserve un droit de rachat et un pourcentage en cas de future vente du milieu de terrain. Le Barça lui souhaite bonne chance pour la suite, sur le plan personnel et professionnel », a communiqué le Barça sur son site officiel.