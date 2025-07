OM Mercato : une piste en défense centrale ferme la porte à l’OM

Pisté par l’OM pour renforcer le poste de défenseur central, Benoît Badiashile va rester à Chelsea.

Alors que l’Olympique de Marseille cherche toujours à renforcer sa charnière centrale malgré les arrivées de Facundo Medina (qui pourrait jouer latéral gauche) et CJ Egan-Riley, le club phocéen a vu une de ses pistes mettre un terme aux spéculations. En effet, Benoît Badiashile (24 ans), qui sort d’une saison mitigée avec Chelsea (22 matchs disputés en 2024-2025), a confirmé qu’il ne bougera pas de Londres cet été.

Badiashile au centre du projet de Chelsea

« Oui, je serai toujours à Chelsea la saison prochaine. Le club, le coach et tout le staff me donnent énormément de confiance et croient en moi. Je ferai tout pour leur rendre sur le terrain. J’aime le club, la ville et les supporters. Et donc j’espère pouvoir écrire encore un peu plus l’histoire avec ce magnifique club », a-t-il confié pour Foot Mercato.

Passé par des mois complexes sous la direction de Todd Boehly, Chelsea a retrouvé son standing sous Enzo Maresca avec la récente victoire en Coupe du Monde des clubs face au PSG. Le coach, récemment arrivé, a d’ailleurs personnellement insisté pour conserver son défenseur : Badiashile fait partie intégrante de son projet.