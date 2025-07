ASSE Mercato : coups de tonnerre pour Stassin et Davitashvili ! 

Les prétendants sont nombreux, les rumeurs circulent, mais à l’heure actuelle, l’AS Saint-Étienne n’a reçu aucune offre concrète pour Lucas Stassin ni pour Zuriko Davitashvili.

🟧 Piste crédible

Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili sont toujours bel et bien des joueurs de l’ASSE. Et le club n’a pas vraiment l’intention de s’en séparer cet été. Les dirigeants ont été clairs : l’attaquant belge reste, sauf offre totalement indécente. Le joueur, de son côté, ne pousse pas non plus pour un départ même s’il veut jouer la Coupe du Monde 2026.

Davitashvili, c’est 15-20M€ ou rien

S’il y en a un qui attire un peu plus les regards à l’étranger, c’est Davitashvili. L’ailier géorgien sort d’une saison convaincante, et son nom circule du côté de l’Italie et de l’Allemagne. Mais là encore, Sainté a fixé la barre très haut. Selon Le 10 Sport, pas question de négocier en dessous de 15 à 20 millions d’euros. Une somme importante, assumée, qui traduit la volonté du club de garder ses cadres à moins d’une offre XXL.

Pas d’offre…

Même si, à date, aucune proposition n’est arrivée officiellement sur le bureau des Verts, les recruteurs sont bien là. Plusieurs clubs ont supervisé les deux joueurs à plusieurs reprises. Mais pour l’instant, ça ne bouge pas. Peut-être par prudence, ou parce que les conditions posées par l’ASSE refroidissent certains.

… mais des observateurs partout !

Le message est clair du côté de l’ASSE : ces deux attaquants ne sont pas à vendre… ou alors à prix d’or. Le club veut construire sur la stabilité et ne pas revivre les saignées du passé. Ceux qui rêvent de déloger Stassin ou Davitashvili vont devoir sortir le carnet de chèques. Et pas pour y gratter quelques chiffres : on parle de millions, et pas en une seule fois. Les cartes sont dans les mains des dirigeants. Pour l’instant, l’ASSE ferme la porte. Mais en période de mercato, tout peut changer en un coup de fil.