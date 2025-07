Real Madrid : Carreras, Bellingham, Pérez… 3 annonces fortes chez les Merengue !

Ce mardi, le latéral gauche Alvaro Carreras a été présenté comme nouveau joueur du Real Madrid. Florentino Pérez en a profité pour faire une annonce sur le mercato.

Belle actualité concernant le Real Madrid ce mardi ! Déjà, Alvaro Carreras a été présenté comme nouveau Merengue. Le latéral gauche de 22 ans, formé au club, a été recruté pour 50 M€. Il a dit combien il était heureux de retrouver la Maison Blanche : « Je serai éternellement reconnaissant envers Benfica, ils m’ont donné ma chance. Je savais que je devais bien jouer pour revenir ici et, au final, tout a bien fonctionné. Roberto Carlos et Marcelo ont été mes sources d’inspiration. J’ai vu Marcelo en direct, ce sont des légendes. La concurrence avec Fran Garcia et Mendy ? Ce sont de grands joueurs. Je suis ici pour travailler dur et améliorer l’équipe. Pourquoi le numéro 18 ? Honnêtement, c’était un numéro disponible. Je porterais n’importe quel numéro au Real Madrid. C’est le meilleur jour de ma vie ! »

Bellingham out jusqu’en octobre

Evidemment présent pour cette présentation qui s’est tenue dans une salle du Bernabeu alors que celles de Kylian Mbappé et Endrick, il y a un an, avaient eu lieu dans un stade comble, Florentino Pérez a tenu à faire passer un message au madridismo : « Huijsen, Trent, Carreras, Mastantuono et Xabi Alonso rendront notre club encore meilleur qu’il ne l’était. Je rappelle, pour ceux qui critiquent notre travail, que nous avons remporté 6 Ligues des champions en 11 ans. »

Au rayon des mauvaises nouvelles, Jude Bellingham a été opéré ce mardi de son épaule meurtrie. C’est la fin du calvaire pour l’Anglais, qui jouait depuis quasiment deux ans avec cette blessure. L’ennui, c’est qu’il lui faudra quasiment trois mois de repos. On ne le reverra sur les terrains qu’à compter du mois d’octobre, dans le meilleur des cas.