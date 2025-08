Stade Rennais Mercato : un géant italien vise Arnaud Kalimuendo

Les intérêts se précisent et se multiplient pour l’attaquant du Stade Rennais…

Arnaud Kalimuendo, malgré un feu vert de Rennes pour un départ cet été, est pour l’instant toujours en Bretagne. L’attaquant de 23 ans, encore lié au club jusqu’en 2027, n’a pas vu les discussions avec Tottenham aboutir, malgré un intérêt concret initial. Auteur de 18 buts en 34 matchs la saison dernière, l’ancien Parisien est évalué entre 30 et 35 millions d’euros pour son attaquant.

L’AC Milan sur les rangs

Selon Fabrizio Romano, Villarreal et Brentford sont les deux clubs les plus chauds. Les Anglais se sont à leur tour renseignés et ils ont une belle enveloppe après la vente de Bryan Mbeumo à Manchester United pour 81 millions d’euros. Mais Sky croit savoir que l’AC Milan se positionne également. Le club lombard est en quête d’un nouvel attaquant de pointe après le départ annoncé d’Álvaro Morata vers Como et celui acté de Tammy Abraham au Beşiktaş. Kalimuendo figurerait sur la short-list des Rossoneri. Aucune offre officielle n’a été transmise jusqu’ici, mais l’intérêt milanais serait bien réel, et ce même si la piste Vlahovic (Juventus) est toujours ouverte.