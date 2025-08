FC Barcelone : tout le vestiaire blaugrana soutient Ter Stegen !

Mis au placard par le Barça et indisponible pour plusieurs mois, Marc-André ter Stegen peut compter sur le soutien de ses coéquipiers.

Entre le recrutement de Joan Garcia à l’Espanyol Barcelone et la prolongation de Wojciech Szczesny, les choses semblent claires du côté du Barça pour la saison prochaine : le jeune Espagnol sera le titulaire et le vétéran polonais sa doublure. Marc-André ter Stegen, lui, est devenu indésirable. Hansi Flick n’a pas pardonné son comportement lorsqu’il était sélectionneur de l’Allemagne, pas plus que son attitude à son retour de blessure en fin de saison dernière. Opéré du dos, l’Allemand sera de toute façon sur le flanc environ 4 mois. Mais ses coéquipiers ne l’oublient pas pour autant. Et pensent même à lui en vue des élections du nouveau capitaine. « Marc est le premier capitaine de l’équipe, a glissé Gavi, porteur du brassard pour la première fois de sa carrière hier contre Séoul. Marc est une légende du club et nous devons le respecter.»

«Pour moi, Marc est le capitaine de l’équipe, comme la saison dernière »

Frenkie de Jong a abondé dans le même sens : «Pour moi, Marc est le capitaine de l’équipe, comme la saison dernière. C’est un joueur de classe mondiale, et ce depuis de nombreuses années. Il a toujours tout donné pour le club, et je le soutiens, et d’après ce que je sais, l’équipe aussi.» Et Pau Curbarsi a aussi exprimé son respect pour le portier de 33 ans. « Pour l’instant, Marc fait partie de l’équipe. C’est notre capitaine, celui qui nous guide et notre principal supporter. Il est avec nous, on est très heureux, et on espère qu’il le restera».