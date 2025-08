OM Mercato : vers un accord proche avec la Juventus pour Timothy Weah ?

Alors que le dossier semblait traîner en longueur, l’arrivée de Timothy Weah à l’OM pourrait se décanter rapidement.

Jour après jour, un accord entre l’OM et la Juventus pour Timothy Weah (25 ans) se rapproche. En effet, comme le rapporte Foot Mercato, les positions évoluent dans le bon sens : des négociations actives, un dialogue constructif, et surtout la volonté des deux clubs de sceller l’opération rapidement. De son côté, L’Équipe rapporte que Marseille maintient sa position : un prêt payant assorti d’une option d’achat obligatoire avoisinant les 15 millions d’euros. Pas question de monter jusqu’aux 20 M€ réclamés par la Juve.

En parallèle, Medhi Benatia, directeur du football de l’OM, tente d’aplanir les discussions via un canal plus discret : Giorgio Chiellini, désormais en poste dans la direction turinoise. Mais du côté de la Juventus, la ligne reste dure. Comolli impose sa patte, ferme sur les conditions, notamment sur le dossier Weah. L’aspect salarial reste le principal point de blocage : les émoluments de Weah sont jugés élevés par le club phocéen. Une révision à la baisse du contrat pourrait débloquer la situation et permettre un compromis qui satisferait les deux camps.

Dans les coulisses du dossier, la motivation du joueur ne fait aucun doute. Timothy Weah affiche une détermination claire à rejoindre le Vélodrome et à s’intégrer dans le projet marseillais. Même du côté turinois, l’évocation de son envie de porter le maillot olympien devient difficile à ignorer. Le bouclage de ce deal serait une étape supplémentaire vers l’ambition marseillaise de réaffirmer son rang en Ligue 1, alors que l’OM multiplie les mouvements stratégiques dans ce mercato estival.

Un recrutement offensif XXL

L’arrivée tonitruante de Pierre-Emerick Aubameyang, accueilli comme une star à l’aéroport, a donné le ton : Marseille veut frapper fort et vite. Le recrutement d’Igor Paixao pour 35 M€, ailier polyvalent qui a déjà conquis les supporters, confirme cette politique ambitieuse.

Le mercato olympien s’inscrit dans une véritable fièvre estivale, avec une succession d’annonces et de pistes concrètes. En plus du dossier Timothy Weah, le club accélère aussi sur le jeune défenseur Joel Ordonez. Le club affiche clairement ses ambitions sur le marché des transferts, de quoi faire monter l’attente et entretenir l’ambiance bouillante du côté de l’Orange Vélodrome.

Le choix de Timothy Weah : ambition et projet marseillais

L’avenir de Timothy Weah semble désormais promis à l’OM. L’ailier américain, déterminé à quitter la Juventus pour s’installer à Marseille, voit dans ce projet une opportunité : s’imposer dans un effectif en pleine refonte, apporter sa vitesse et sa polyvalence, tout en revenant en Ligue 1, là où il a disputé 94 matchs.

Pour le joueur formé au PSG, il ne s’agit pas seulement d’une nouvelle étape de carrière, mais d’un choix stratégique : dans un contexte où la pression populaire et la passion du public phocéen constituent un moteur, l’OM offre à Weah le cadre idéal pour franchir un nouveau palier.

L’histoire à écrire avec Marseille ne fait que commencer. Alors que les supporters guettent une officialisation, l’avancée des discussions laisse entrevoir un mercato phocéen toujours plus spectaculaire, nourrissant les espoirs d’une saison ambitieuse et intense.