ASSE : Reims et Montpellier arrivent lancés, pas les Verts

Contrairement à l’ASSE, les deux autres relégués ont remporté leur dernier match de préparation.

Hier soir, l’ASSE s’est logiquement inclinée à Cagliari (0-1) lors du Trophée Gigi Riva. Sa 3e défaite consécutive, pour ses trois derniers matches de préparation. Un revers qui n’a pas levé les doutes sur l’équipe d’Eirik Horneland à l’heure de se présenter sur la grille de départ samedi prochain à Laval, qui a écrasé Orléans (4-0) pour son dernier match de préparation.

Mbuku buteur avec Montpellier

Plus gros budget de la L2, l’ASSE est la grande favorite de son championnat, et les deux autres relégués, Montpellier et Reims, font figures de principaux concurrents pour la remontée immédiate en L1. On notera que les deux équipes ont remporté leur dernier match de préparation. Montpellier s’est imposé contre Châteauroux (4-1) avec notamment un but de l’ancien Vert Nathanaël Mbuku, et Reims a renversé les Japonais d’Osaka (2-1).