RC Lens : Thomasson modère les critiques de Pierre Sage

Après la défaite du RC Lens face à l’AS Rome (0-2), Pierre Sage n’a pas mâché ses mots hier soir. Son capitaine Adrien Thomasson se veut un peu plus positif…

Rentré de son stage en Angleterre, le RC Lens avait un match de prestige hier soir en amical face à l’AS Rome. Des retrouvailles avec Bollaert à quinze jours du lancement de la saison de Ligue 1 qui ne se sont pas très bien passées, pour la première de Pierre Sage dans l’enceinte du RCL. Face aux Italiens, les Sang et Or n’ont pas fait le poids et se sont inclinés 2-0. Ce qui a contrarié Sage. « On a le droit de perdre, mais pas le droit de ne pas jouer. Je suis déçu pour le public, qui lui a joué la totalité du match, et avec brio », a regretté le nouveau coach lensois.

« Je pense qu’on aurait pu faire mieux. On le sait »

Dans son analyse, Adrien Thomasson, en zone mixte, a été plus clément. « Je pense qu’on aurait pu jouer avec plus de personnalité, a glissé le milieu de terrain. Mais c’est un match de préparation. Ce n’est pas là où on gagne des points pour la saison. Je pense qu’on aurait pu faire mieux. On le sait, on est des grands garçons, on est des gens honnêtes entre nous. Mais encore une fois, pour moi, c’est très… je ne vais pas dire positif, mais je préfère vivre ce genre de match, ce genre de difficulté aujourd’hui pour être prêt dans deux semaines. On est tombé sur une bonne équipe. Ce genre de match va nous servir pour la suite. C’est sûr qu’il y a des choses à améliorer, à corriger, que ce soit offensivement, défensivement. Je préfère être en difficulté aujourd’hui, perdre ce genre de match, que dans deux semaines contre Lyon. Ce sont des matchs comme aujourd’hui, ou celui de la semaine prochaine, qui vont nous servir pour la suite. »