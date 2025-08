Wanda Nara pulvérise Icardi : drogues, leucémie, enfants… la guerre totale !

Le feuilleton entre Wanda Nara et Mauro Icardi (ex PSG) connaît un nouvel épisode explosif. Alors que l’ancienne star du PSG et actuel joueur de Galatasaray multiplie les démarches judiciaires, son ex-compagne et mère de ses deux filles mineures a décidé de riposter violemment.

Tout est parti d’une plainte déposée par les avocates de Mauro Icardi auprès de la justice argentine. Dans ce document, l’attaquant de 32 ans accuse Wanda Nara de comportements inquiétants, suggérant même que son état mental pourrait poser problème. Mais la médiatique argentine n’a pas mis longtemps à répliquer. Sur Instagram, elle a publié un long message dans lequel elle démonte point par point les accusations, n’hésitant pas à attaquer frontalement le père de ses filles.

« Il faut vraiment être un fils de p… pour vouloir laisser entendre que j’aurais consommé des substances alors que je suis suivie en permanence à cause de ma leucémie. Je n’en ai jamais consommé, ni avant, ni aujourd’hui », écrit Wanda, visiblement blessée et en colère. Pour appuyer ses propos, elle a publié des échanges avec un médecin de Fundaleu, la fondation spécialisée dans les maladies hématologiques où elle est suivie depuis l’annonce publique de sa leucémie l’an dernier.

La garde des enfants au cœur du scandale

Mais derrière les accusations médicales se cache un enjeu bien plus stratégique : la garde des enfants. Selon Wanda Nara, cette attaque n’est qu’une tentative d’Icardi pour modifier le régime de garde et éloigner ses filles de leur mère. « Tout ça, c’est juste pour m’arracher mes filles et les emmener vivre avec toi. Sauf qu’elles t’ont dit mille fois qu’elles ne voulaient ni vivre avec toi ni te voir », a-t-elle ajouté, dans une nouvelle charge dévastatrice contre son ex-mari.

Comme si cela ne suffisait pas, Wanda accuse également le joueur de négliger ses obligations financières. « Ça fait dix mois que tu n’as pas payé la pension alimentaire ni la mutuelle. Mais je me suis lassée de tes accusations mensongères. À chaque fois que je te quitte, tu inventes une nouvelle histoire pour me nuire », poursuit-elle.

Le conflit, qui mêle désormais accusations judiciaires, guerre pour la garde, tensions médiatiques et révélations médicales, passionne les médias argentins et italiens. Mauro Icardi, lui, reste silencieux pour l’instant, laissant ses avocats s’exprimer à sa place. La justice devra trancher dans les semaines à venir, mais une chose est sûre : la rupture entre Wanda Nara et Mauro Icardi est désormais une guerre ouverte, où chaque coup est permis.