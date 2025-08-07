OM Mercato : premier rebondissement de taille pour Zhegrova (LOSC)
Revue de presse espagnole : Ter Stegen se défend, Mbappé et Vinicius prêts à exploser ! 

Vinicius Jr et Kylian Mbappé célébrant un but contre le FC Barcelone avec le Real Madrid.
Bastien Aubert
7 août 2025

La revue de presse espagnole en date de ce jeudi 6 août 2025 est prête. Au menu du jour : les inscriptions en Liga enfin décoincées au FC Barcelone et le duo explosif Vinicius-Mbappé au Real Madrid.

SPORT : « Ter Stegen se défend »

Malgré les tensions existant avec la direction blaugrana, Marc-André ter Stegen veut aller au bout de son contrat au FC Barcelone. En ce sens, le gardien allemand sait qu’il peut compter sur le soutien de ses coéquipiers. 

MUNDO DEPORTIVO : « Sanction au capitaine »

Confronté à un point de non-retour avec Ter Stegen, le Barça compte lui enlever le brassard de capitaine pour la saison à venir. Au Real Madrid, le numéro 9 reviendra bien à Gonzalo Garcia et non à Endrick.

AS : « L’Arabie Saoudite paye la fête »

As fait un éclairage sur ce que la Coupe du Monde des Clubs a vraiment rapporté aux participants. C’est aussi aujourd’hui que la liste des 30 joueurs nommés au Ballon d’Or sera dévoilée.

MARCA : « Une connexion pour exploser »

L’entente entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior doit s’améliorer sous l’égide de Xabi Alonso. La saison dernière, le duo phare du Real Madrid a marqué ensemble dans seulement huit matches et cela ne s’est pas produit depuis le 9 mars contre le Rayo Vallecano…

