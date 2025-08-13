RC Lens Mercato : après Thauvin, un autre ancien buteur de Ligue 1 dans le viseur ?

Dans sa quête d’un nouvel avant-centre, le RC Lens penserait à un joueur qui a déjà fait ses preuves en Ligue 1…

Avec plusieurs recrues officialisées au RC Lens depuis le début du mercato, dont la tête d’affiche Florian Thauvin, le club cherche toujours à renforcer son attaque. En effet, il manque encore d’un serial buteur au Racing, qui n’a pas su compenser le départ de Loïs Openda en 2023. Le joueur du RB Leipzig a d’ailleurs marqué contre son ancien club ce samedi (victoire 2-1 de Lens). Interrogé sur un éventuel renfort d’ici la fin du mercato, le coach Pierre Sage a répondu spontanément : « Je pense ».

Dallinga est en difficulté à Bologne

Tout laisse à penser qu’un avant-centre débarquera en Artois d’ici la fin du Mercato, et un nouveau nom est évoqué. Selon certaines sources, le RCL pense à Thijs Dallinga, l’attaquant néerlandais de Bologne. Dalinga avait inscrit 19 buts lors de sa dernière saison à Toulouse mais il sort d’une saison très mitigée en Italie avec 7 buts toutes compétitions confondues, dans l’ombre de Ciro Immobile. Un prêt avec option d’achat serait à l’étude et Dallinga serait ouvert à un retour en L1. A 25 ans, il intéresserait également le Stade Rennais, déjà intéressé l’an dernier, et l’OGC Nice. A suivre…