FC Barcelone : plainte déposée contre Tebas, ça se tend au pire moment avec la Liga !
OM Mercato : ça brûle pour l’arrivée de Zhegrova (LOSC) !

Edon Zhegrova lors d'un match du LOSC la saison dernière.
Raphaël Nouet
13 août 2025

L’OM et le LOSC auraient entamé des négociations pour le prêt avec option d’achat de l’ailier kosovar Edon Zhegrova.

🟨 Négociation en cours

Foot Mercato continue d’alimenter le feuilleton Edon Zhegrova ! Le 5 août, le média avait révélé que l’OM était très intéressé par l’ailier du LOSC, en fin de contrat dans un an et mis à l’écart dans son club car il refuse de prolonger. Trois jours plus tard, le président lillois, Olivier Létang, surprenait tout le monde dans une conférence de presse en assurant que Zhegrova, qui n’a plus joué depuis décembre en raison d’une blessure puis de sa suspension, allait réintégrer le groupe. Et voilà que ce mercredi, FM annonce que les négociations ont débuté entre les deux clubs !

Un prêt avec option d’achat obligatoire

Cela confirme ce qui se disait le 8 août, à savoir que les propos de Létang n’était qu’une façon d’inciter les Marseillais à le contacter pour Zhegrova. Ce serait donc chose faite. Les deux clubs seraient partis sur un prêt avec option d’achat obligatoire. Une formule qui satisferait le LOSC, qui vient d’encaisser 95 M€ pour les ventes de Chevalier (au PSG) et de Diakité (à Bournemouth). En outre, cela lui permettrait une somme moins importante que prévu mais qui aura au moins le mérite d’exister car, en restant à Lille un an, Zhegrova partirait libre en 2026…

Zhegrova à Marseille dès cet été, c’est donc très bien parti. Le Kosovar viendrait pour concurrencer Mason Greenwood dans le couloir droit de l’attaque.

MercatoOM
