Revue de presse espagnole : une recrue du FC Barcelone revit, Rashford et une autre fulminent !

Voici la revue de presse espagnole en date du jeudi 14 août 2025. Au menu du jour : l’inscription du Barcelonais Joan Garcia en Liga et les bonnes affaires du Real Madrid au mercato.

SPORT : « Joan Garcia jouera »

Le FC Barcelone a annoncé qu’il allait procéder à l’inscription de son nouveau gardien, Joan Garcia, à la suite de la blessure de Marc-André ter Stegen. Marcus Rashford et Roony Bardghji, également arrivés cet été, ne sont toujours pas enregistrés à l’approche de la première journée de Liga.

MUNDO DEPORTIVO : « Il sera inscrit aujourd’hui »

S’il se félicite de l’inscription de Garcia en Liga, Mundo Deportivo précise que le Barça a jusqu’au 31 août pour enregistrer Rashford et Bardghji, faute de quoi ils pourraient manquer les premiers mois de compétition.

AS : « Amélioration générale »

As fait une analyse de la progression globale du Real Madrid à l’aube de la nouvelle saison de Liga. L’équipe drivée par Xabi Alonso a notamment fait des efforts à la perte du ballon.

MARCA : « Un écusson de 120 M€ »

Marca revient sur les investissements du Real Madrid cet été, avec pas moins de 120 millions d’euros investis sur les seuls Huijsen, Trent-Arnold et Carreras. De son côté, Liverpool fait pression pour éviter qu’Ibrahima Konaté parte libre en 2026.