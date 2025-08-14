ASSE Mercato : les Verts confirment la levée de l’option d’achat pour Pierre Ekwah, mais…
Revue de presse espagnole : une recrue du FC Barcelone revit, Rashford et une autre fulminent ! 

Marcus Rashford en action lors de son premier match amical avec le FC Barcelone.
Bastien Aubert
14 août 2025

Voici la revue de presse espagnole en date du jeudi 14 août 2025. Au menu du jour : l’inscription du Barcelonais Joan Garcia en Liga et les bonnes affaires du Real Madrid au mercato.

SPORT : « Joan Garcia jouera »

Le FC Barcelone a annoncé qu’il allait procéder à l’inscription de son nouveau gardien, Joan Garcia, à la suite de la blessure de Marc-André ter Stegen. Marcus Rashford et Roony Bardghji, également arrivés cet été, ne sont toujours pas enregistrés à l’approche de la première journée de Liga.

MUNDO DEPORTIVO : « Il sera inscrit aujourd’hui »

S’il se félicite de l’inscription de Garcia en Liga, Mundo Deportivo précise que le Barça a jusqu’au 31 août pour enregistrer Rashford et Bardghji, faute de quoi ils pourraient manquer les premiers mois de compétition.

AS : « Amélioration générale »

As fait une analyse de la progression globale du Real Madrid à l’aube de la nouvelle saison de Liga. L’équipe drivée par Xabi Alonso a notamment fait des efforts à la perte du ballon.

MARCA : « Un écusson de 120 M€ »

Marca revient sur les investissements du Real Madrid cet été, avec pas moins de 120 millions d’euros investis sur les seuls Huijsen, Trent-Arnold et Carreras. De son côté, Liverpool fait pression pour éviter qu’Ibrahima Konaté parte libre en 2026.

FC BarceloneLigaReal Madrid
#A la une#REVUE DE PRESSE ESPAGNOLE

