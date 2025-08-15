PSG Mercato : après City, un autre ennemi du Qatar veut Donnarumma !
OM : avant Rennes, Longoria et Benatia ont fait des annonces fortes sur le mercato

Le directeur sportif de l'OM, Medhi Benatia, et le président, Pablo Longoria, dans les tribunes de la Decathlon Arena.
Raphaël Nouet
15 août 2025

D’ici la fin du mercato, dans quinze jours, la direction de l’OM entend recruter encore quatre joueurs. Mais pour cela, elle va devoir vendre.

Ce vendredi soir, à 20h45 au Roazhon Park, l’Olympique de Marseille lancera le championnat de France 2025-26 face au Stade Rennais. Les hommes de Roberto De Zerbi entendent surfer sur leur bonne saison précédente pour s’affirmer comme le principal rival du club du Qatar. Ils savent en outre qu’hormis Monaco, la concurrence n’est pas au mieux pour des raisons diverses et variées. Auteurs d’un mercato estival ambitieux, notamment marqué par les arrivées de Facundo Medina (suspendu ce soir), d’Angel Gomes (qui devrait être titulaire) et le retour de Pierre-Emerick Aubameyang (qui devrait démarrer sur le banc), Pablo Longoria et Medhi Benatia n’entendent pas s’arrêter en si bon chemin.

Encore quatre renforts attendus

Selon L’Equipe, le président de l’OM et son directeur sportif auraient fait savoir ces derniers jours qu’ils comptaient recruter encore quatre joueurs : un défenseur central qui pourrait être Joel Ordonez (les négociations se poursuivent avec Bruges), un latéral gauche, un milieu de terrain et un ailier qui devrait être Edon Zhegrova. Le latéral et le milieu devraient arriver en prêt.

Mais avant de finaliser ces quatre arrivées, l’OM doit vendre. Les joueurs au faible temps de jeu comme Harit, Moumbagna, Lirola, Maupay et Cornelius sont invités à se trouver un nouveau club. Mais Jonathan Rowe aussi. Le sympathique Anglais, qui a réalisé une excellente préparation et devrait être titulaire à Rennes ce soir, « a été mis sur le marché, histoire de glaner de la trésorerie », selon le quotidien national.

Ligue 1OM
