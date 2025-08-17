Stade Rennais Mercato : le SRFC a ciblé le remplaçant d’Arnaud Kalimuendo

Alors qu’Arnaud Kalimuendo va rejoindre Nottingham Forest, le Stade Rennais a trouvé son remplaçant.

Le Stade Rennais se prépare à compenser le départ imminent d’Arnaud Kalimuendo. Selon L’Équipe, Conrad Harder, un jeune attaquant danois prometteur de 20 ans évoluant au Sporting CP, est ciblé. International depuis mars 2025, Harder s’est distingué la saison dernière avec 11 buts en 47 matchs toutes compétitions confondues.

Rennes et le Sporting en pleine négociation

Arrivé au club portugais à l’été 2024 en provenance du FC Nordsjaelland, il est sous contrat jusqu’en 2029. Rennes et le Sporting sont en pleine négociation pour concrétiser ce transfert, qui pourrait offrir à l’attaquant un nouveau challenge en Ligue 1 et permettre au club breton de renforcer son attaque après le départ de Kalimuendo vers Nottingham Forest.