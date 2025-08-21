Paulo Fonseca a tenu sa traditionnelle conférence de presse avant la réception du FC Metz samedi à Lyon pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1 (21h05).

Paulo Fonseca ne s’est pas échappé ce jeudi. Interrogé sur l’identité du gardien titulaire, l’entraîneur de l’OL a été limpide : « Dominik Greif doit apprendre notre jeu pour être prêt. Je vous dis la vérité : on a recruté Dominik comme numéro 1 mais Rémy mérite de continuer. On verra pour le futur. Dominik sera dans le groupe samedi mais Rémy jouera contre Metz. »

Tolisso touché au mollet

Interrogé ensuite sur l’absence remarquée de Corentin Tolisso à la séance d’entraînement du jour, le technicien portugais a fait le point après la séance individuelle du milieu de terrain tricolore : « Un petit problème sur le mollet mercredi. On va voir demain (vendredi) s’il est prêt pour le match ou non. »Le milieu de terrain est la seule incertitude avant OL – Metz pour cette deuxième journée de Ligue 1. Fonseca peut compter sur tout son groupe lyonnais.