Georgina Rodríguez sort de l’avion sans ses vêtements, CR7 adore ! 

La compagne de Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois fait parler d’elle en débarquant d’un jet privé dans une tenue ultra osée.

Bas résille, short très court et ensemble noir moulant : Georgina Rodríguez n’a pas laissé les fans indifférents lors d’une récente sortie en jet privé. La compagne de Cristiano Ronaldo a opté pour un look audacieux qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux. Les internautes n’ont pas manqué de commenter son style très sexy, certains allant jusqu’à écrire sur Instagram : « Elle a oublié de sortir avec ses vêtements ! »

Cette apparition témoigne une fois de plus de son audace en matière de mode et de son influence sur les tendances. Cristiano Ronaldo, quant à lui, semble particulièrement séduit par ce style, puisque la demande en mariage a suivi peu après, laissant penser que l’attaquant portugais a validé le look de sa compagne.

Georgina Rodríguez confirme ainsi son statut d’icône glamour, capable de faire réagir les fans du monde entier dès qu’elle apparaît en public. Une apparition qui restera dans les annales des looks les plus audacieux autour du couple CR7.