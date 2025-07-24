FC Barcelone Mercato : une recrue surprise dans les valises de Bardghji ?
Équipe de France : Akliouche, Ekitike, Kolo Muani, Tolisso… Deschamps s'explique sur sa liste

Laurent Hess
27 août 2025

Didier Deschamps a notamment expliqué les raisons qui l’ont incité à appeler Maghnes Akliouche chez Bleus…

La liste vient de tomber et Didier Deschamps envoie un signal fort pour démarrer la route vers la Coupe du monde 2026. Entre nouveautés, retours majeurs et absences assumées, la sélectionneur tricolore a tranché, imprimant sa marque dans une campagne qui débute avec l’Ukraine et l’Islande.

Première convocation de Maghnes Akliouche : les raisons d’un pari

C’est l’homme de la liste : Maghnes Akliouche va vivre ses premières heures sous le maillot bleu. Le milieu offensif de Monaco n’a pas été choisi par hasard. Deschamps a salué « une bonne saison » de sa part, relevant la qualité technique et la capacité d’Akliouche à faire parler sa polyvalence sur le flanc. Le sélectionneur a souligné que le Monégasque « peut encore progresser dans l’efficacité, mais il fait des choses intéressantes ». Si la marche est haute, Akliouche incarne l’audace et l’idée d’un renouvellement offensif amorcé par le staff. Un choix assumé pour dynamiser les options au cœur du jeu, à l’heure où la France doit anticiper la suite.

Ekitike, Tolisso, Pogba : la porte n’est pas fermée

Parmi ceux qui continuent de frapper à la porte, Hugo Ekitike voit la concurrence freiner son ascension immédiate. Pourtant, impossible d’ignorer la trajectoire fulgurante de l’attaquant, désormais à Liverpool. Deschamps le suit de près, louant son efficacité mais rappelle la densité du secteur offensif. « Hugo, de par ce qu’il a fa t la saison dernière et à Liverpool, on le suivait déjà à Francfort. C’est très bien qu’il soit efficace mais il y a de la concurrence. Je ne vais pas accumuler les joueurs mais il a le potentiel pour l’équipe de France. »

Chez les milieux, Corentin Tolisso n’a pas été appelé lui non plus mais il reste dans le viseur de Deschamps tout comme Paul Pogba. « Corentin Tolisso a fait une bonne saison, il est dégagé de ses ennuis physiques. On le suit même s’il a une position plus haute en club. On est attentifs, il n’est pas là mais de par ce qu’il peut se passer. Il a un vécu et une expérience et je suis déjà content pour lui de le voir performant. Pour la suite on verra mais il y a aussi beaucoup de monde dont un joueur de retour qui n’a pas encore repris (Pogba). » Dans le même souffle, le sélectionneur confirme que « la porte reste ouverte à N’Golo Kanté ».

Kolo Muani impacté par sa situation au PSG

Certaines absences interpellent, mais répondent à une logique : Randal Kolo Muani, lui, est écarté en raison de sa situation délicate au PSG, où il est écarté du groupe professionnel. Ça ferme temporairement ses ambitions tricolores, laissant la concurrence s’exprimer pleinement. « J’espère qu’il va trouver une solution d’ici lundi pour être un joueur actif. Il y a des éléments sur le plan athlétique et sur le temps de jeu qui ne sont pas compatibles avec les exigences internationales. Il n’est pas dans le rythme pour un match international », a expliqué Deschamps. Il faut aussi compter sans Olivier Giroud. Si le doute a parfois plané, Deschamps tranche et officialise le retrait définitif du meilleur buteur des Bleus. Un héritage fort qui ouvre la voie à une nouvelle génération. 

Equipe de France
#A la une#DÉCLARATIONS

