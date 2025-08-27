LOSC Mercato : Létang met son veto pour 2 Dogues convoités
Les infos du jour : Hamed Traoré attendu à l’OM après la volte face de Dani Ceballos, ça s’agite à l’OL autour de Mikautadze, double coup dur pour l’ASSE avant Grenoble

Les infos du jour : Hamed Traoré attendu à l'OM après la volte face de Dani Ceballos, ça s'agite à l'OL autour de Mikautadze, double coup dur pour l'ASSE avant Grenoble
Laurent Hess
27 août 2025

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mercredi 27 août 2025.

La grosse info : Dani Ceballos à l’OM, affaire classée !

L’OM a décidé de mettre fin à la piste Dani Ceballos, ce dernier freinant son départ du Real Madrid. Et c’est Hamed Traoré (Bournemouth) qui devrait renforcer l’entre jeu olympien.

OM Mercato : Longoria et Benatia sifflent la fin du feuilleton Dani Ceballos !

OM Mercato : c’est confirmé pour Hamed Traoré, les dessous du deal dévoilés

OM Mercato : Marseille a déjà identifié le successeur de Balerdi ! 

OM Mercato : Rabiot a tranché pour son avenir, la surprise est immense ! 

OM : Rabiot dans la liste des Bleus, les mots forts de Deschamps

Mais aussi…

Équipe de France : Akliouche, Ekitike, Kolo Muani, Tolisso… Deschamps s’explique sur sa liste

Ligue 1 Mercato : Éric Roy (Stade Brestois) officialise le départ de Pierre Lees-Melou, direction le Paris FC

PSG Mercato : accord trouvé pour le départ de Carlos Soler, les dessous du deal dévoilés

PSG Mercato : Donnarumma prêt à rester à Paris à une condition ! 

PSG : une légende du FC Barcelone milite pour Ousmane Dembélé Ballon d’Or !

OL Mercato : un club qualifié en Ligue des Champions tente Mikautadze !

Mercato : pourquoi l’OL a vraiment besoin de 40 M€ rapidement

RC Lens : avant Brest, Sage annonce un départ et en dit plus sur Sinayoko ! 

LOSC Mercato : Igamane débarque, les dessous du deal dévoilés

ASSE INFO BUT ! : Horneland privé de deux latéraux contre Grenoble

ASSE Mercato : Maçon a pris une grande décision pour son avenir

ASSE Mercato : gros malaise autour du dossier Batubinsika !

ASSE Mercato : le Stade Rennais insiste pour Stassin, Kilmer Sports pourrait céder !

ASSE Mercato : quel remplaçant pour compenser un départ de Stassin ? 

FC Nantes Mercato : un milieu de Bundesliga dans le viseur

FC Nantes Mercato : Castro attend toujours un patron en défense

FC Nantes Mercato : coup de théâtre pour Mohamed, un nouvel attaquant vers Nantes ?

FC Nantes : grande nouvelle pour Louis Leroux !

FC Nantes Mercato : nouveau défi pour Alban Lafont !

FC Barcelone Mercato : un départ officialisé

FC Barcelone Mercato : Flick réclame cette recrue d’urgence à Laporta !


Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !



FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !



LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)



ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1



Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf



FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé



Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !



Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 




Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !



Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser



FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues



Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues



Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin



ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues



Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux



ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux



Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

