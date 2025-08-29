L’ancien joueur du PSG et du Barça va poursuivre sa carrière en Angleterre…

Le mercato n’a pas fini de surprendre. Après une saison décevante au RB Leipzig, Xavi Simons fait ses valises direction Londres pour rejoindre Tottenham. L’international néerlandais, auréolé de 22 sélections, débarque dans la capitale anglaise au terme d’une opération express qui a pris tout le monde de court. Il s’engage pour cinq saisons et portera le prestigieux numéro 7 des Spurs, signe d’attentes énormes placées en lui dans le vestiaire londonien.

Tottenham a doublé Chelsea

La rapidité de la transaction s’explique également par une lutte féroce entre voisins londoniens. Longtemps espéré du côté de Stamford Bridge, Simons a finalement été soufflé par les Spurs, qui n’ont pas hésité à investir 60 M€ pour coiffer Chelsea au poteau. Une manœuvre spectaculaire, menée tambour battant, qui démontre la détermination de Tottenham à marquer ce mercato de son empreinte.

Un Mercato record pour les Spurs

Avec ce transfert, Tottenham franchit désormais la barre symbolique des 200 M€ investis sur ce marché 2025. Avant Simons, le club s’était déjà offert Kudus (63 M€), Tel (35 M€), Danso (25 M€), Vuskovic (11 M€) et Takai (6 M€), affirmant son statut d’outsider ambitieux. Ce recrutement massif modifie l’équilibre des forces à Londres et positionne les Spurs parmi les favoris à la lutte pour le podium, tout en envoyant un message fort à la concurrence anglaise. L’attente sera forte autour de Simons, tant en championnat qu’en Ligue des Champions, où Tottenham croisera justement le PSG, son ancien club. Dès ses débuts, il devra s’adapter au rythme et à l’intensité de la Premier League, tout en confirmant son rôle de créateur offensif. Sa capacité à s’intégrer, l’échéance européenne à l’horizon, et la nécessité de s’imposer rapidement comme leader technique sont autant de défis sur la route. Pour suivre son évolution, retrouvez les statistiques à jour de Xavi Simons lors de son arrivée à Tottenham.