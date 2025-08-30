Lucas Stassin ne semble pas vraiment être une priorité pour Brentford…

Lucas Stassin est toujours Stéphanois à trois jours de la fin du Mercato, et il est désormais acquis qu’il n’ira pas à Rennes, l’ASSE ayant repoussé une offre de 15 M€ du SRFC, qui va miser sur Estéban Lepaul et Conrad Harder pour renforcer une attaque orpheline de son meilleur buteur, Arnaud Kalimuendo.

Brentford veut Beier (Dortmund) plutôt que Stassin

Un coup dur pour Stassin, qui voulait rejoindre le club breton. Selon L’Equipe, le Belge, désireux de quitter l’ASSE, pourrait toutefois disposer d’une autre piste. « C’est au tour de Brentford de s’avancer sur Stassin », croit en effet savoir le média, qui précisait hier qu’aucune offre n’était encore parvenue aux dirigeants de l’ASSE. Selon Sky Sports, en revanche, Brentford cible Max Beier, le jeune attaquant allemand de Dortmund. Et a formulé une offre record de 45 millions de livres sterling (plus de 50 M€) pour s’attacher ses services. De quoi refroidir la piste Stassin…