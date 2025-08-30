Après le match nul entre l’ASSE et Grenoble, Eirik Horneland était logiquement très frustré.

Ce samedi, l’ASSE a concédé un nul assez frustrant contre Grenoble dans le Chaudron (1-1). À la fin de la rencontre, le coach Eirik Horneland n’a pas caché sa déception devant le micro de beIN Sports. Pour l’entraîneur norvégien, « ce n’était pas un très bon match ». Il a reconnu que son équipe avait tenu le ballon : « On a eu beaucoup de possession, on a eu la maîtrise », mais il regrette un manque de tranchant offensif : « On n’a pas assez créé d’occasions, on n’a pas assez fait pour un match à domicile. »

« On va prendre le point quand même »

Si le rythme ne l’a pas déçu — « L’intensité ? Oui, il y en avait » —, il pointe clairement le déficit de réalisme : « Mais il y avait un problème d’efficacité dans le dernier tiers, un problème de tirs cadrés. On a manqué plusieurs occasions. »

Au final, l’ASSE doit se contenter d’un point. « On va prendre le point quand même », lâche Horneland, déjà tourné vers la suite et la trêve internationale. « On va pouvoir travailler mais beaucoup de joueurs vont partir en sélection. On va récupérer nos joueurs en forme et on verra quels joueurs restent avec nous. »

Stassin pas prêt pour être titulaire

Il n’a pas manqué d’évoquer des cas individuels, notamment Lucas Stassin, très courtisé en cette fin de mercato, et Aïmen Moueffek : « Lucas Stassin doit retrouver la forme, Aïmen Moueffek aussi. Lucas Stassin sur le banc ? Ça a été une semaine difficile pour lui, il s’est entraîné vendredi, il n’était pas prêt pour le match. »

Enfin, sur la philosophie de jeu en Ligue 2, le coach stéphanois reste clair : « On veut avoir l’initiative à chaque match. Tous les adversaires peuvent nous faire mal. Chaque fois qu’ils ont une occasion, ils sont dangereux. Il faut avoir une meilleure organisation. Tenir le jeu et rester organisés. »