RC Lens Mercato : Lens a trouvé un nouveau club à Labeau-Lascary et relance l’OM pour Maupay
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE : les Verts calent contre Grenoble mais restent leaders de Ligue 2

ASSE : les Verts calent contre Grenoble mais restent leaders de Ligue 2
William Tertrin
30 août 2025

Ce samedi, l’ASSE n’a pris qu’un point dans le Chaudron face à Grenoble. Suffisant pour rester leader à la trêve.

Dans une ambiance incandescente à Geoffroy-Guichard, Tardieu faisait circuler le ballon et Duffus, d’un grand pont, éliminait Paquiez. Le Stéphanois s’excentrait en pénétrant dans la surface et tentait sa chance du gauche, mais Diop repoussait sa tentative (22e). Dix minutes plus tard, c’était Grenoble qui s’offrait la plus grosse opportunité. Sur une ouverture en cloche de Valls, la défense verte était mise en difficulté. Zahui dominait Lamba dans les airs et frappait à bout portant, mais Larsonneur s’interposait avec autorité.

Nadé défenseur-buteur

Finalement, à la 36e minute, Saint-Étienne ouvrait le score. Tardieu, côté gauche à une vingtaine de mètres, envoyait un centre du droit vers le point de penalty. Nadé, resté aux avant-postes après un coup franc, contrôlait dos au but. Mambo surgissait pour lui subtiliser le ballon mais se gênait dans son geste. Le défenseur stéphanois en profitait et trompait Diop d’un plat du pied.

Au retour des vestiaires, les Verts insistaient. À la 50e minute, les percussions de Cardona bousculaient le bloc grenoblois. Le ballon arrivait sur El-Jamali plein axe dans la surface, dont la frappe du gauche obligeait Diop à détourner sur sa droite. La minute suivante, Bernauer trouvait parfaitement Cardona lancé dans la profondeur. L’attaquant stéphanois filait seul et tentait un tir croisé du droit, mais Diop réalisait une parade décisive d’une main ferme.

Des ratés qui ont coûté cher

Malgré cette domination, l’ASSE manquait une nouvelle fois l’occasion de faire le break à la 69e minute. Cardona partait en profondeur côté droit, puis centrait en retrait vers Ferreira. Le Portugais retrouvait son partenaire dans l’axe, mais la reprise instantanée du gauche de Cardona, depuis le point de penalty, passait à côté.

Ce raté se payait cher. À la 77e minute, Grenoble égalisait contre le cours du jeu. Sur l’aile droite, Delos déposait un centre du gauche. Au second poteau, Yadaly Diaby, oublié dans le dos de Lamba et devant Ferreira trop court, reprenait de la tête. Sa reprise décroisée trompait Larsonneur et ramenait les Isérois à hauteur. Dans le temps additionnel, le GF38 se retrouvait à 10 après l’expulsion de Loris Mouyokolo, qui récoltait un deuxième carton jaune suite à une faute sur Lucas Stassin.

Avec ce point du nul, l’ASSE cale à domicile, mais reste tout de même leader de Ligue 2, avec 8 points pris en 4 journées, à égalité avec Pau et Nancy.

ASSEGrenoble Foot 38Ligue 2
#A la une#résumé

Les plus lus

Neal Maupay (OM)
Mercato...

RC Lens Mercato : Lens a trouvé un nouveau club à Labeau-Lascary et relance l’OM pour Maupay

Par William Tertrin
ASSE : les Verts calent contre Grenoble mais restent leaders de Ligue 2
ASSE...

ASSE : les Verts calent contre Grenoble mais restent leaders de Ligue 2

Par William Tertrin
OM Mercato : Arthur Vermeeren est arrivé à Marseille (vidéo)
Mercato...

OM Mercato : Arthur Vermeeren est arrivé à Marseille (vidéo)

Par William Tertrin
Pierre Ekwah (ASSE)
ASSE...

ASSE : la banderole très acide des supporters des Verts contre Pierre Ekwah

Par William Tertrin
OL Mercato : une nouvelle piste révélée pour remplacer Georges Mikautadze
Mercato...

OL Mercato : une nouvelle piste révélée pour remplacer Georges Mikautadze

Par William Tertrin
Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter Majorque
Liga...

Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter Majorque

Par William Tertrin
FC Nantes : les Canaris s’offrent leur première victoire de la saison contre Auxerre
Aj Auxerre...

FC Nantes : les Canaris s’offrent leur première victoire de la saison contre Auxerre

Par William Tertrin
PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter Toulouse
Ligue 1...

PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter Toulouse

Par William Tertrin
OL : le groupe lyonnais pour affronter l’OM, sans Georges Mikautadze
Ligue 1...

OL : le groupe lyonnais pour affronter l’OM, sans Georges Mikautadze

Par William Tertrin
OM Mercato : Olivier Létang fait une très grosse annonce sur l’avenir d’Edon Zhegrova (LOSC)
LOSC...

OM Mercato : Olivier Létang fait une très grosse annonce sur l’avenir d’Edon Zhegrova (LOSC)

Par William Tertrin
ASSE : la compo d’Eirik Horneland pour affronter Grenoble
ASSE...

ASSE : la compo d’Eirik Horneland pour affronter Grenoble

Par William Tertrin
OM Mercato : ça bouge pour le départ de ces deux joueurs marseillais
Mercato...

OM Mercato : ça bouge pour le départ de ces deux joueurs marseillais

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Rémy Labeau-Lascary quitte déjà Angers (officiel)
Mercato...

RC Lens Mercato : Rémy Labeau-Lascary quitte déjà Angers (officiel)

Par William Tertrin
LOSC : les Dogues détruisent Lorient avec sept buts et prennent la première place de Ligue 1
Ligue 1...

LOSC : les Dogues détruisent Lorient avec sept buts et prennent la première place de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : c’est fait pour le départ de Martin Satriano à l’OL
Mercato...

RC Lens Mercato : c’est fait pour le départ de Martin Satriano à l’OL

Par William Tertrin
Real Madrid : Xabi Alonso craque pour une jeune pépite
Liga...

Real Madrid : Xabi Alonso craque pour une jeune pépite

Par Laurent Hess
Luis Castro (FC Nantes)
Aj Auxerre...

FC Nantes : la compo de Luis Castro pour affronter l’AJ Auxerre

Par William Tertrin
Stade Rennais Mercato : un nouveau départ est acté
Mercato...

Stade Rennais Mercato : un nouveau départ est acté

Par Laurent Hess
RC Lens Mercato : Lens tente le coup Simon Banza, pendant que l’OL accélère sur Satriano
Mercato...

RC Lens Mercato : Lens tente le coup Simon Banza, pendant que l’OL accélère sur Satriano

Par William Tertrin
RC Lens – Stade Brestois : Morgan Guilavogui, héros lensois malgré lui !
RC Lens...

RC Lens – Stade Brestois : Morgan Guilavogui, héros lensois malgré lui !

Par Laurent Hess
ASSE : Caiazzo voit l’ASSE comme le PSG de la Ligue 2
ASSE...

ASSE : Caiazzo voit l’ASSE comme le PSG de la Ligue 2

Par Laurent Hess
RC Lens Mercato : nouveau rebondissement en vue avec un retour inattendu ?
Mercato...

RC Lens Mercato : nouveau rebondissement en vue avec un retour inattendu ?

Par William Tertrin
Kelvin Amian (FC Nantes)
Aj Auxerre...

FC Nantes : le jeu à la nantaise de retour dès samedi à la Beaujoire ?

Par Bastien Aubert
OL Mercato : Georges Mikautadze en larmes au moment de quitter Lyon pour Villarreal (vidéo)
Mercato...

OL Mercato : Georges Mikautadze en larmes au moment de quitter Lyon pour Villarreal (vidéo)

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet