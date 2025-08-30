Ce samedi, l’ASSE n’a pris qu’un point dans le Chaudron face à Grenoble. Suffisant pour rester leader à la trêve.

Dans une ambiance incandescente à Geoffroy-Guichard, Tardieu faisait circuler le ballon et Duffus, d’un grand pont, éliminait Paquiez. Le Stéphanois s’excentrait en pénétrant dans la surface et tentait sa chance du gauche, mais Diop repoussait sa tentative (22e). Dix minutes plus tard, c’était Grenoble qui s’offrait la plus grosse opportunité. Sur une ouverture en cloche de Valls, la défense verte était mise en difficulté. Zahui dominait Lamba dans les airs et frappait à bout portant, mais Larsonneur s’interposait avec autorité.

Nadé défenseur-buteur

Finalement, à la 36e minute, Saint-Étienne ouvrait le score. Tardieu, côté gauche à une vingtaine de mètres, envoyait un centre du droit vers le point de penalty. Nadé, resté aux avant-postes après un coup franc, contrôlait dos au but. Mambo surgissait pour lui subtiliser le ballon mais se gênait dans son geste. Le défenseur stéphanois en profitait et trompait Diop d’un plat du pied.

Au retour des vestiaires, les Verts insistaient. À la 50e minute, les percussions de Cardona bousculaient le bloc grenoblois. Le ballon arrivait sur El-Jamali plein axe dans la surface, dont la frappe du gauche obligeait Diop à détourner sur sa droite. La minute suivante, Bernauer trouvait parfaitement Cardona lancé dans la profondeur. L’attaquant stéphanois filait seul et tentait un tir croisé du droit, mais Diop réalisait une parade décisive d’une main ferme.

Des ratés qui ont coûté cher

Malgré cette domination, l’ASSE manquait une nouvelle fois l’occasion de faire le break à la 69e minute. Cardona partait en profondeur côté droit, puis centrait en retrait vers Ferreira. Le Portugais retrouvait son partenaire dans l’axe, mais la reprise instantanée du gauche de Cardona, depuis le point de penalty, passait à côté.

Ce raté se payait cher. À la 77e minute, Grenoble égalisait contre le cours du jeu. Sur l’aile droite, Delos déposait un centre du gauche. Au second poteau, Yadaly Diaby, oublié dans le dos de Lamba et devant Ferreira trop court, reprenait de la tête. Sa reprise décroisée trompait Larsonneur et ramenait les Isérois à hauteur. Dans le temps additionnel, le GF38 se retrouvait à 10 après l’expulsion de Loris Mouyokolo, qui récoltait un deuxième carton jaune suite à une faute sur Lucas Stassin.

Avec ce point du nul, l’ASSE cale à domicile, mais reste tout de même leader de Ligue 2, avec 8 points pris en 4 journées, à égalité avec Pau et Nancy.