L’ASSE n’a pu faire mieux que match nul hier contre Grenoble (1-1) dans un stade Geoffroy-Guichard à guichets fermés, au terme d’une prestation décevante, à l’image de celle de ses recrues…

« Avec Kilmer, l’ASSE est un peu le PSG de la L2 », disait Bernard Caiaazzo hier dans L’Equipe… Un constat logique dans la mesure où l’ASSE présente cette saison le plus gros budget de son championnat, et de loin. Mais le match nul contre Grenoble (1-1) est venu doucher les enthousiasmes. La prestation des Verts avait emballé le Chaudron contre Rodez (4-0) mais hier soir, dans un Geoffroy-Guichard à guichets fermés, il y a eu peu de raisons de s’enflammer. Dès l’entame, le jeu des Verts a ronronné. Il a fallu un but de Nadé en fin de première mi-temps, au forceps, suite à une grossière erreur d’un défenseur grenoblois, pour que l’équipe d’Horneland ouvre le score. Mais au retour des vestiaires, Cardona a raté une balle de 2-0 et le GF 38 a profité d’une de ses rares incursions pour égaliser grâce à une tête de Diaby, seul Stéphanois présent sur la pelouse (il a fait ses classes à Andrézieux), et qui a sauté plus haut que Ferreira pour tromper un Larsonneur tout aussi passif que Lamba sur cette action. 1-1 score final.

L’ASSE est leader mais en 4 matches, il n’y en a eu qu’un de bon…

Après 4 journées de championnat, l’ASSE est leader. Mais à part sa belle victoire contre Rodez, on ne peut pas dire qu’elle ait brillé lors des autres rencontres, que ce soit hier soir, à Laval (3-3) ou à Boulogne-sur-Mer (1-0). En quittant le Chaudron, Franck Rizzetto, le coach du GF 38 a glissé que le match nul de son équipe, qui n’avait pris qu’1 point lors des trois premières journées, avait la saveur d’une victoire. Pour l’ASSE, c’est une contre-performance, clairement, et aussi un avertissement. Pour être le PSG de la L2, il faudra mieux jouer après la trêve internationale, mettre plus de rythme et d’intensité. Faire preuve de plus de créativité aussi. Pour l’heure, on reste sur notre faim et on demande à voir si le Mercato à 25 M€ de KSV est si judicieux que ça. Hier, Lamba n’a pas rassuré, Ferreira a donné l’impression de ne pas être dans son assiette, Duffus a été beaucoup plus discret que contre Rodez, Cardona a été maladroit et Jaber est sorti à la mi-temps. Annan absent, Traoré est resté sur le banc, comme Stojkovic. Bernauer a bien dépanné à gauche et on aurait aimé que certains de ses coéquipiers fassent preuve de la même abnégation. Outre les recrues, il y aurait peut-être aussi à redire sur le coaching d’Horneland, le match de Davitashvili, les entrées tardives de Stassin et de Boakye, le choix de faire entrer El Jemali et Gadegbeku pour suppléer Jaber et Moueffek à la mi-temps, celui de rester dans ce 4-3-3 immuable, etc… Il y aurait aussi beaucoup à redire sur la banderole des Magic Fans pour dénoncer la « grève » d’Ekwah. Mais ce que l’on se dit aujourd’hui, surtout, c’est que l’ASSE est encore loin d’être le PSG de la L2. Et encore loin d’être en L1. Pour s’en rapprocher, il lui faudra déjà bien terminer son Mercato, présent dans tous les esprits hier soir, et notamment dans ceux de certains joueurs présents sur le terrain. Sacré foot moderne… »