PSG : Ousmane Dembélé donne de ses nouvelles après sa blessure contre Toulouse

Après le succès sur la pelouse de Toulouse, Ousmane Dembélé a donné de ses nouvelles, lui qui est sorti sur blessure.

Ce samedi soir, le PSG a signé un large succès sur le terrain de Toulouse (6-3) lors de la 3e journée de Ligue 1, porté par un triplé éclatant de Joaõ Neves. Parmi les autres buteurs, Bradley Barcola mais aussi Ousmane Dembélé ont trouvé le chemin des filets. Le candidat au Ballon d’Or 2025 s’est offert un doublé sur penalty, mais sa soirée a été ternie par une alerte physique : touché à l’arrière de la cuisse gauche, il a quitté la pelouse et laissé sa place à Gonçalo Ramos.

Un rassemblement compromis pour Dembélé

Après le match, Dembélé a tenu à rassurer au micro de Ligue 1+ : « Ça va, j’ai ressenti une petite gêne sur la fin avant de sortir, mais on va voir, je vais faire l’IRM, je ne pense pas que ce soit si grave, je pense (que c’est en précaution), après mes ischios, je les connais aussi… ». Reste désormais à savoir si son état lui permettra de rejoindre l’équipe de France pour le prochain rassemblement.