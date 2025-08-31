ASSE Mercato : Eirik Horneland évoque la fin du mercato et la situation de Pierre Ekwah
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE Mercato : Eirik Horneland évoque la fin du mercato et la situation de Pierre Ekwah

ASSE Mercato : Eirik Horneland évoque la fin du mercato et la situation de Pierre Ekwah
William Tertrin
31 août 2025

Après le nul contre Grenoble, Eirik Horneland a évoqué les dernières heures du mercato, mais également la situation de Pierre Ekwah.

À la suite du nul entre l’ASSE et Grenoble (1-1), Eirik Horneland s’est longuement exprimé sur la fin du mercato. L’entraîneur stéphanois, en conférence de presse, n’a pas caché son soulagement à l’idée de voir cette période de transferts toucher à sa fin.

« Il reste deux jours. On va voir. Je peux vous dire que je serai content quand on sera arrivé au bout de ce mercato. Depuis le début de la saison, il y a eu plusieurs mouvements dans l’effectif. Pour autant, concernant les prochaines heures, je pense que ce sera plutôt calme mais je ne suis pas aux commandes, on verra ce qu’il se passe. »

Le cas Pierre Ekwah

Interrogé sur un éventuel renfort au milieu de terrain, il a été clair : « Est-ce qu’il y aura des arrivées notamment au milieu de terrain ? Pas que je sache, pour le moment. »

La question de l’avenir de Pierre Ekwah est également revenue sur la table, le joueur ayant été aperçu à L’Etrat pour discuter avec la direction. Mais là encore, Horneland a précisé qu’il n’avait aucune nouveauté à annoncer : « Est-ce que j’ai pu m’entretenir avec Pierre Ekwah ? Non, on en est au même point que la dernière fois qu’on en a parlé. On n’a pas plus de choses à dire depuis la dernière conférence de presse (jeudi), je n’ai pas eu de contact avec lui pour le moment. »

Tous propos rapportés par EVECT.

ASSEMercato
#A la une#DÉCLARATIONS

Les plus lus

ASSE Mercato : Eirik Horneland évoque la fin du mercato et la situation de Pierre Ekwah
ASSE...

ASSE Mercato : Eirik Horneland évoque la fin du mercato et la situation de Pierre Ekwah

Par William Tertrin
PSG : Ousmane Dembélé donne de ses nouvelles après sa blessure contre Toulouse
Ligue 1...

PSG : Ousmane Dembélé donne de ses nouvelles après sa blessure contre Toulouse

Par William Tertrin
Enzo Molebe, la pépite de l'OL, potentiellement sur le départ ?
Mercato...

OL Mercato : un accord est tombé pour le départ d’un attaquant lyonnais

Par William Tertrin
RC Lens : le verdict est tombé pour Deiver Machado, blessé face à Brest
Ligue 1...

RC Lens : le verdict est tombé pour Deiver Machado, blessé face à Brest

Par William Tertrin
OM Mercato : tout est bouclé pour le transfert d’Emerson Palmieri à l’OM !
Mercato...

OM Mercato : tout est bouclé pour le transfert d’Emerson Palmieri à l’OM !

Par William Tertrin
PSG : Luis Enrique réagit au triplé sensationnel de Neves et croise les doigts pour Dembélé
Ligue 1...

PSG : Luis Enrique réagit au triplé sensationnel de Neves et croise les doigts pour Dembélé

Par William Tertrin
LOSC : Bruno Genesio temporise l’énorme victoire lilloise face à Lorient
Ligue 1...

LOSC : Bruno Genesio temporise l’énorme victoire lilloise face à Lorient

Par William Tertrin
ASSE – Grenoble : Nadé buteur, Cardona maladroit, Lamba passif… les notes des Verts
ASSE...

ASSE – Grenoble : Nadé buteur, Cardona maladroit, Lamba passif… les notes des Verts

Par Laurent Hess
Real Madrid : les Madrilènes assurent contre Majorque et prennent la tête de la Liga
Liga...

Real Madrid : les Madrilènes assurent contre Majorque et prennent la tête de la Liga

Par William Tertrin
PSG : neuf buts au total, triplé de Neves, deux penaltys arrêtés par Chevalier… Paris remporte un match fou à Toulouse
Ligue 1...

PSG : neuf buts au total, triplé de Neves, deux penaltys arrêtés par Chevalier… Paris remporte un match fou à Toulouse

Par William Tertrin
ASSE : Horneland lâche sa frustration après le nul contre Grenoble et s’explique pour Stassin
ASSE...

ASSE : Horneland lâche sa frustration après le nul contre Grenoble et s’explique pour Stassin

Par William Tertrin
Neal Maupay (OM)
Mercato...

RC Lens Mercato : Lens a trouvé un nouveau club à Labeau-Lascary et relance l’OM pour Maupay

Par William Tertrin
ASSE : les Verts calent contre Grenoble mais restent leaders de Ligue 2
ASSE...

ASSE : les Verts calent contre Grenoble mais restent leaders de Ligue 2

Par William Tertrin
OM Mercato : Arthur Vermeeren est arrivé à Marseille (vidéo)
Mercato...

OM Mercato : Arthur Vermeeren est arrivé à Marseille (vidéo)

Par William Tertrin
Pierre Ekwah (ASSE)
ASSE...

ASSE : la banderole très acide des supporters des Verts contre Pierre Ekwah

Par William Tertrin
OL Mercato : une nouvelle piste révélée pour remplacer Georges Mikautadze
Mercato...

OL Mercato : une nouvelle piste révélée pour remplacer Georges Mikautadze

Par William Tertrin
Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter Majorque
Liga...

Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter Majorque

Par William Tertrin
FC Nantes : les Canaris s’offrent leur première victoire de la saison contre Auxerre
Aj Auxerre...

FC Nantes : les Canaris s’offrent leur première victoire de la saison contre Auxerre

Par William Tertrin
PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter Toulouse
Ligue 1...

PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter Toulouse

Par William Tertrin
OL : le groupe lyonnais pour affronter l’OM, sans Georges Mikautadze
Ligue 1...

OL : le groupe lyonnais pour affronter l’OM, sans Georges Mikautadze

Par William Tertrin
OM Mercato : Olivier Létang fait une très grosse annonce sur l’avenir d’Edon Zhegrova (LOSC)
LOSC...

OM Mercato : Olivier Létang fait une très grosse annonce sur l’avenir d’Edon Zhegrova (LOSC)

Par William Tertrin
ASSE : la compo d’Eirik Horneland pour affronter Grenoble
ASSE...

ASSE : la compo d’Eirik Horneland pour affronter Grenoble

Par William Tertrin
OM Mercato : ça bouge pour le départ de ces deux joueurs marseillais
Mercato...

OM Mercato : ça bouge pour le départ de ces deux joueurs marseillais

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Rémy Labeau-Lascary quitte déjà Angers (officiel)
Mercato...

RC Lens Mercato : Rémy Labeau-Lascary quitte déjà Angers (officiel)

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet