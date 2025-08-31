Après le nul contre Grenoble, Eirik Horneland a évoqué les dernières heures du mercato, mais également la situation de Pierre Ekwah.

À la suite du nul entre l’ASSE et Grenoble (1-1), Eirik Horneland s’est longuement exprimé sur la fin du mercato. L’entraîneur stéphanois, en conférence de presse, n’a pas caché son soulagement à l’idée de voir cette période de transferts toucher à sa fin.

« Il reste deux jours. On va voir. Je peux vous dire que je serai content quand on sera arrivé au bout de ce mercato. Depuis le début de la saison, il y a eu plusieurs mouvements dans l’effectif. Pour autant, concernant les prochaines heures, je pense que ce sera plutôt calme mais je ne suis pas aux commandes, on verra ce qu’il se passe. »

Le cas Pierre Ekwah

Interrogé sur un éventuel renfort au milieu de terrain, il a été clair : « Est-ce qu’il y aura des arrivées notamment au milieu de terrain ? Pas que je sache, pour le moment. »

La question de l’avenir de Pierre Ekwah est également revenue sur la table, le joueur ayant été aperçu à L’Etrat pour discuter avec la direction. Mais là encore, Horneland a précisé qu’il n’avait aucune nouveauté à annoncer : « Est-ce que j’ai pu m’entretenir avec Pierre Ekwah ? Non, on en est au même point que la dernière fois qu’on en a parlé. On n’a pas plus de choses à dire depuis la dernière conférence de presse (jeudi), je n’ai pas eu de contact avec lui pour le moment. »

Tous propos rapportés par EVECT.