ASSE – Grenoble : Nadé buteur, Cardona maladroit, Lamba passif… les notes des Verts
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE – Grenoble : Nadé buteur, Cardona maladroit, Lamba passif… les notes des Verts

ASSE – Grenoble : Nadé buteur, Cardona maladroit, Lamba passif&#8230; les notes des Verts
Laurent Hess
31 août 2025

L’ASSE n’a pu faire mieux que match nul contre Grenoble (1-1) dans un stade Geoffroy-Guichard à guichets fermés. Voici nos notes pour les Verts, décevants hier soir…

LARSONNEUR (5)

Une sortie bien maitrisée sur la seule occasion du GF 38 en première mi-temps (32e). Mais sur la deuxième, il n’a pu que constater les dégâts, sur la tête de Diaby…

FERREIRA (4)

Hormis un bon centre en retrait vendangé par Cardona (69e), le nouveau latéral droit des Verts a beaucoup raté, que ce soit ses passes ou ses interventions défensives. Diaby a sauté plus haut que lui sur l’égalisation grenobloise.

LAMBA (4)

Lui non plus n’a pas été à la fête. Alors qu’Horneland le présente comme un leader, le Portugais a été bien discret. Et surtout, il a fait preuve d’une passivité coupable sur le but grenoblois. Depuis son arrivée, on ne peut pas dire que ses débuts rassurent…

NADE (6)

Averti d’entrée (5e), il s’est arraché pour ouvrir le score. Costaud dans ses interventions, il vient de livrer trois bons matches.

BERNAUER (6)

L’une des rares satisfactions de la soirée… Annan absent, il a tenu le couloir gauche avec autorité. Volontaire et dangereux par ses ouvertures, avec notamment un bon service pour Cardona (51e).

JABER (5,5), puis EL JEMALI (5)

Jaber, robuste et appliqué, a livré une première mi-temps très correcte avant de céder sa place à EL JEMALI. Le jeune gaucher est entré dans le match sans faire de complexes et il a montré qu’il avait du ballon, même s’il s’est éteint au fil des minutes.

MOUEFFEK (5,5), puis GADEGBEKU (4,5)

Moueffek avait bien débuté lui aussi, en apportant son agressivité et sa percussion. Comme pour Jaber, sa sortie à la mi-temps a fait mal. Remplacé par GADEGBEKU, qui n’a ni le volume du Marocain, ni sa puissance. Et qui a eu une absence qui aurait pu coûter cher (75e)…

TARDIEU (5)

Tardieu a été plus en vue en première mi-temps qu’en deuxième. A l’origine du but de Nadé, il a joué juste, comme à son habitude. Mais dans l’ensemble, il n’a pas eu beaucoup d’influence sur le jeu de l’équipe, qui a trop ronronné.

CARDONA (4), puis BOAKYE

Sur son aile droite, Cardona a fait des différences par sa qualité technique et son talent. Mais il a raté deux balles de 2-0 (51e, 69e). Remplacé par BOAKYE, l’un des hommes en forme de ce mois d’août, qui aurait peut-être mérité de jouer un peu plus…

DUFFUS (4), puis STASSIN

En pointe, Duffus a été beaucoup moins en vue que face à Rodez (4-0). Il n’a pas eu beaucoup de ballons, bien pris dans l’étau grenoblois, mais a semblé manquer de jus, de percussion et de flair, dans ses appels et ses prises de balle. Remplacé par STASSIN à l’entame du dernier quart d’heure. Une entrée assez discrète pour le jeune attaquant belge, plus préoccupé que jamais par son avenir en ces dernières heures de Mercato…

DAVITASHVILI (4)

Le Géorgien a eu quelques éclairs, mais la précision lui a fait défaut quand il a tiré au dessus (21e). L’altruisme aussi, parfois. Un dernier coup franc bêtement gaspillé, dans le temps additionnel (90e+6).

ASSEGrenoble Foot 38Ligue 2
#A la une

Les plus lus

ASSE – Grenoble : Nadé buteur, Cardona maladroit, Lamba passif… les notes des Verts
ASSE...

ASSE – Grenoble : Nadé buteur, Cardona maladroit, Lamba passif… les notes des Verts

Par Laurent Hess
Real Madrid : les Madrilènes assurent contre Majorque et prennent la tête de la Liga
Liga...

Real Madrid : les Madrilènes assurent contre Majorque et prennent la tête de la Liga

Par William Tertrin
PSG : neuf buts au total, triplé de Neves, deux penaltys arrêtés par Chevalier… Paris remporte un match fou à Toulouse
Ligue 1...

PSG : neuf buts au total, triplé de Neves, deux penaltys arrêtés par Chevalier… Paris remporte un match fou à Toulouse

Par William Tertrin
ASSE : Horneland lâche sa frustration après le nul contre Grenoble et s’explique pour Stassin
ASSE...

ASSE : Horneland lâche sa frustration après le nul contre Grenoble et s’explique pour Stassin

Par William Tertrin
Neal Maupay (OM)
Mercato...

RC Lens Mercato : Lens a trouvé un nouveau club à Labeau-Lascary et relance l’OM pour Maupay

Par William Tertrin
ASSE : les Verts calent contre Grenoble mais restent leaders de Ligue 2
ASSE...

ASSE : les Verts calent contre Grenoble mais restent leaders de Ligue 2

Par William Tertrin
OM Mercato : Arthur Vermeeren est arrivé à Marseille (vidéo)
Mercato...

OM Mercato : Arthur Vermeeren est arrivé à Marseille (vidéo)

Par William Tertrin
Pierre Ekwah (ASSE)
ASSE...

ASSE : la banderole très acide des supporters des Verts contre Pierre Ekwah

Par William Tertrin
OL Mercato : une nouvelle piste révélée pour remplacer Georges Mikautadze
Mercato...

OL Mercato : une nouvelle piste révélée pour remplacer Georges Mikautadze

Par William Tertrin
Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter Majorque
Liga...

Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter Majorque

Par William Tertrin
FC Nantes : les Canaris s’offrent leur première victoire de la saison contre Auxerre
Aj Auxerre...

FC Nantes : les Canaris s’offrent leur première victoire de la saison contre Auxerre

Par William Tertrin
PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter Toulouse
Ligue 1...

PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter Toulouse

Par William Tertrin
OL : le groupe lyonnais pour affronter l’OM, sans Georges Mikautadze
Ligue 1...

OL : le groupe lyonnais pour affronter l’OM, sans Georges Mikautadze

Par William Tertrin
OM Mercato : Olivier Létang fait une très grosse annonce sur l’avenir d’Edon Zhegrova (LOSC)
LOSC...

OM Mercato : Olivier Létang fait une très grosse annonce sur l’avenir d’Edon Zhegrova (LOSC)

Par William Tertrin
ASSE : la compo d’Eirik Horneland pour affronter Grenoble
ASSE...

ASSE : la compo d’Eirik Horneland pour affronter Grenoble

Par William Tertrin
OM Mercato : ça bouge pour le départ de ces deux joueurs marseillais
Mercato...

OM Mercato : ça bouge pour le départ de ces deux joueurs marseillais

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Rémy Labeau-Lascary quitte déjà Angers (officiel)
Mercato...

RC Lens Mercato : Rémy Labeau-Lascary quitte déjà Angers (officiel)

Par William Tertrin
LOSC : les Dogues détruisent Lorient avec sept buts et prennent la première place de Ligue 1
Ligue 1...

LOSC : les Dogues détruisent Lorient avec sept buts et prennent la première place de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : c’est fait pour le départ de Martin Satriano à l’OL
Mercato...

RC Lens Mercato : c’est fait pour le départ de Martin Satriano à l’OL

Par William Tertrin
Real Madrid : Xabi Alonso craque pour une jeune pépite
Liga...

Real Madrid : Xabi Alonso craque pour une jeune pépite

Par Laurent Hess
Luis Castro (FC Nantes)
Aj Auxerre...

FC Nantes : la compo de Luis Castro pour affronter l’AJ Auxerre

Par William Tertrin
Stade Rennais Mercato : un nouveau départ est acté
Mercato...

Stade Rennais Mercato : un nouveau départ est acté

Par Laurent Hess
RC Lens Mercato : Lens tente le coup Simon Banza, pendant que l’OL accélère sur Satriano
Mercato...

RC Lens Mercato : Lens tente le coup Simon Banza, pendant que l’OL accélère sur Satriano

Par William Tertrin
RC Lens – Stade Brestois : Morgan Guilavogui, héros lensois malgré lui !
RC Lens...

RC Lens – Stade Brestois : Morgan Guilavogui, héros lensois malgré lui !

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet