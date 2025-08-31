L’ASSE n’a pu faire mieux que match nul contre Grenoble (1-1) dans un stade Geoffroy-Guichard à guichets fermés. Voici nos notes pour les Verts, décevants hier soir…

LARSONNEUR (5)

Une sortie bien maitrisée sur la seule occasion du GF 38 en première mi-temps (32e). Mais sur la deuxième, il n’a pu que constater les dégâts, sur la tête de Diaby…

FERREIRA (4)

Hormis un bon centre en retrait vendangé par Cardona (69e), le nouveau latéral droit des Verts a beaucoup raté, que ce soit ses passes ou ses interventions défensives. Diaby a sauté plus haut que lui sur l’égalisation grenobloise.

LAMBA (4)

Lui non plus n’a pas été à la fête. Alors qu’Horneland le présente comme un leader, le Portugais a été bien discret. Et surtout, il a fait preuve d’une passivité coupable sur le but grenoblois. Depuis son arrivée, on ne peut pas dire que ses débuts rassurent…

NADE (6)

Averti d’entrée (5e), il s’est arraché pour ouvrir le score. Costaud dans ses interventions, il vient de livrer trois bons matches.

BERNAUER (6)

L’une des rares satisfactions de la soirée… Annan absent, il a tenu le couloir gauche avec autorité. Volontaire et dangereux par ses ouvertures, avec notamment un bon service pour Cardona (51e).

JABER (5,5), puis EL JEMALI (5)

Jaber, robuste et appliqué, a livré une première mi-temps très correcte avant de céder sa place à EL JEMALI. Le jeune gaucher est entré dans le match sans faire de complexes et il a montré qu’il avait du ballon, même s’il s’est éteint au fil des minutes.

MOUEFFEK (5,5), puis GADEGBEKU (4,5)

Moueffek avait bien débuté lui aussi, en apportant son agressivité et sa percussion. Comme pour Jaber, sa sortie à la mi-temps a fait mal. Remplacé par GADEGBEKU, qui n’a ni le volume du Marocain, ni sa puissance. Et qui a eu une absence qui aurait pu coûter cher (75e)…

TARDIEU (5)

Tardieu a été plus en vue en première mi-temps qu’en deuxième. A l’origine du but de Nadé, il a joué juste, comme à son habitude. Mais dans l’ensemble, il n’a pas eu beaucoup d’influence sur le jeu de l’équipe, qui a trop ronronné.

CARDONA (4), puis BOAKYE

Sur son aile droite, Cardona a fait des différences par sa qualité technique et son talent. Mais il a raté deux balles de 2-0 (51e, 69e). Remplacé par BOAKYE, l’un des hommes en forme de ce mois d’août, qui aurait peut-être mérité de jouer un peu plus…

DUFFUS (4), puis STASSIN

En pointe, Duffus a été beaucoup moins en vue que face à Rodez (4-0). Il n’a pas eu beaucoup de ballons, bien pris dans l’étau grenoblois, mais a semblé manquer de jus, de percussion et de flair, dans ses appels et ses prises de balle. Remplacé par STASSIN à l’entame du dernier quart d’heure. Une entrée assez discrète pour le jeune attaquant belge, plus préoccupé que jamais par son avenir en ces dernières heures de Mercato…

DAVITASHVILI (4)

Le Géorgien a eu quelques éclairs, mais la précision lui a fait défaut quand il a tiré au dessus (21e). L’altruisme aussi, parfois. Un dernier coup franc bêtement gaspillé, dans le temps additionnel (90e+6).