Pierre Ménès a donné un conseil très précieux au PSG en vue du prochain mercato estival.

Le constat est brutal… mais difficile à contester. Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès a livré une analyse sans détour sur l’effectif du PSG, pointant un problème majeur dans la construction actuelle du groupe avant le prochain mercato estival.

La stabilité oui… mais pas à n’importe quel prix

Pour le consultant, la différence de niveau entre titulaires et remplaçants est trop importante : « Les remplaçants du PSG n’ont pas le niveau des titulaires, ce n’est pas une découverte. » Un constat qui revient régulièrement cette saison, notamment lors des rotations ou des matchs à fort enjeu, où l’impact du banc parisien est souvent jugé insuffisant.

Alors que certains évoquent une volonté de continuité dans le projet parisien, Ménès met en garde contre une inertie excessive sur le mercato : « J’entends beaucoup parler de stabilité pour le recrutement du PSG la saison prochaine. Je pense que la stabilité, c’est bien… » Mais pour lui, cette stabilité ne doit pas empêcher des ajustements ciblés.

Un conseil clair pour Luis Enrique

L’idée avancée est simple mais stratégique : recruter des joueurs capables d’apporter une vraie concurrence et une implication constante, même en sortant du banc. « …Mais ce serait peut-être pas mal de prendre des mecs qui seraient des remplaçants un peu plus impliqués et impliquants que ceux que le PSG a là », poursuit Ménès.

Un message directement adressé à Luis Enrique, dont la gestion du groupe repose en grande partie sur la rotation et l’intensité collective. Ce type de réflexion pourrait peser dans les décisions à venir. Plutôt que de multiplier les stars, le PSG pourrait privilégier des profils fiables, réguliers et capables d’apporter immédiatement. Un chantier moins spectaculaire… mais potentiellement décisif pour franchir un cap.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League